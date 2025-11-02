Advertisement
3 महीने बाद गदगद होकर लौटे 'विदेशी मेहमान', लगा दिए 14610 करोड़ रुपए

ट्रेड वॉर, टैरिफ, ट्रेड डील में हो रही देरी के बावजूद भारत का शेयर बाजार उन उथल-पुथल को झेलने में कामयाब रहा है. बाजार में उतार-चढ़ाव को दिखे, लेकिन भयंकर संकट वाली स्थिति नहीं देखने को मिली.

Nov 02, 2025
Share Market: ट्रेड वॉर, टैरिफ, ट्रेड डील में हो रही देरी के बावजूद भारत का शेयर बाजार उन उथल-पुथल को झेलने में कामयाब रहा है. बाजार में उतार-चढ़ाव को दिखे, लेकिन भयंकर संकट वाली स्थिति नहीं देखने को मिली. शेयर बाजार के इसी उत्साह और भारत की मजबूत ग्रोथ को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने बाजार में वापसी कर ली है. लगातार तीन महीनों तक बिकवाली के बाद, विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वापसी की है और करीब 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया. विदेशी निवेशकों की वापसी की वजह कॉरपोरेट आय में उछाल, अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती करना और अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील की संभावना है. 

शेयर बाजार में वापसी  

डिपॉजिटरीज के डेटा के मुताबिक, इससे पहले तीन महीने तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) शुद्ध विक्रेता थे। उन्होंने सितंबर में 23,885 करोड़ रुपए, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपए और जुलाई में 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी. विदेशी निवेशकों द्वारा अक्टूबर में की गई खरीदारी दिखाती है कि भारतीय बाजार को लेकर वैश्विक निवेशकों के रुख में अब बदलाव आ रहा है. बाजार के जानकारों कहना है कि एफपीआई की ओर से अक्टूबर में खरीदारी की वजह जोखिम स्तर में सुधार होना और हाल में आई गिरावट के बाद बाजार में वैल्यूएशन आकर्षक रहना है. उन्होंने आगे कहा कि महंगाई में कमी, ब्याज दरों में कटौती और जीएसटी सुधारों और सभी सेक्टर्स में कॉरपोरेट आय मजबूत होने से भी निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ है. डेट सेगमेंट में विदेशी निवेशकों ने जनरल लिमिट के तहत 3,507 करोड़ रुपए निवेश किए हैं.  हालांकि, वॉलंटरी रिटेंशन रूट के तहत 427 करोड़ रुपए की निकासी की है.  

जानकारों का मानना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियों में सुधार होता है और घरेलू आय में ग्रोथ आती है तो विदेशी निवेशकों से इनफ्लो में और सुधार हो सकता है,जिससे भारतीय इक्विटी बाजारों को मजबूत सपोर्ट मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में आईपीओ का आना और घरेलू निवेशकों के उनमें बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी लेने से भी विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेशकों करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

