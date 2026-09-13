/सितंबर में FPI की बड़ी बिकवाली, 13,138 करोड़ रुपये बाजार से निकाले; 2026 में आउटफ्लो ₹2.37 लाख करोड़ के पार

वैश्विक बाजारों में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 109.97 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई और यह लगातार 102 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से दुनिया भर में महंगाई फिर बढ़ने की आशंका पैदा हुई है. इसका असर केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियों और निवेशकों की रणनीति पर भी पड़ सकता है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की आगामी बैठक से पहले ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंका ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है. अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड अगर बढ़कर करीब 5 फीसदी के स्तर तक पहुंचती है, तो वैश्विक इक्विटी बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है.