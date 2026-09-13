/सितंबर में FPI की बड़ी बिकवाली, 13,138 करोड़ रुपये बाजार से निकाले; 2026 में आउटफ्लो ₹2.37 लाख करोड़ के पार

FPI Selling: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बिकवाली शुरू कर दी है. सितंबर 2026 के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने घरेलू इक्विटी बाजार से 13,138 करोड़ रुपये की निकासी की है. वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती को इसके पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है.
विदेशी निवेशकों की ये बिकवाली ऐसे समय में देखने को मिली है, जब जुलाई और अगस्त में FPI भारतीय बाजार में लगातार नेट खरीदार रहे थे. डॉलर में मजबूती और जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ने से दुनियाभर के निवेशकों का जोखिम लेने का रुझान कमजोर हुआ है. इसका असर भारत समेत अन्य उभरते बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है.
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (CDSL) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 20,200 करोड़ रुपये का नेट निवेश किया था. इसके बाद अगस्त में भी FPI ने 29,630 करोड़ रुपये का नेट निवेश किया है. हालांकि, इससे पहले मार्च से जून तक लगातार चार महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में बिकवाली की थी. सितंबर के पहले दो हफ्तों की निकासी के बाद 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों की भारतीय इक्विटी बाजार से कुल निकासी करीब 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गई है.
ये आंकड़ा वर्ष 2025 में विदेशी निवेशकों द्वारा की गई 1.66 लाख करोड़ रुपये की कुल निकासी से भी अधिक है. लगातार बढ़ता आउटफ्लो घरेलू शेयर बाजार के लिए चिंता का संकेत माना जा रहा है.
विदेशी निवेशकों का सतर्क रुख केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा. सितंबर के पहले पखवाड़े में डेट मार्केट से भी विदेशी पूंजी बाहर गई है. आंकड़ों के मुताबिक, फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) के तहत विदेशी निवेशकों ने 1,350 करोड़ रुपये की नेट निकासी की. वहीं, जनरल रूट के जरिए 955 करोड़ रुपये का निवेश बाहर निकाला गया. दूसरी ओर, वॉलंटरी रिटेंशन रूट (VRR) के तहत महज 29 करोड़ रुपये का मामूली नेट निवेश दर्ज किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में जोखिम लेने को लेकर काफी सतर्क हैं.
वैश्विक बाजारों में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 109.97 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई और यह लगातार 102 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से दुनिया भर में महंगाई फिर बढ़ने की आशंका पैदा हुई है. इसका असर केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियों और निवेशकों की रणनीति पर भी पड़ सकता है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की आगामी बैठक से पहले ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंका ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है. अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड अगर बढ़कर करीब 5 फीसदी के स्तर तक पहुंचती है, तो वैश्विक इक्विटी बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है.