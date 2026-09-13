Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सितंबर में FPI की बड़ी बिकवाली, 13,138 करोड़ रुपये बाजार से निकाले; 2026 में आउटफ्लो ₹2.37 लाख करोड़ के पार

सितंबर में FPI की बड़ी बिकवाली, 13,138 करोड़ रुपये बाजार से निकाले; 2026 में आउटफ्लो ₹2.37 लाख करोड़ के पार

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर 2026 के पहले पखवाड़े में भारतीय इक्विटी बाजार से ₹13,138 करोड़ निकाले, जिससे 2026 का कुल FPI आउटफ्लो ₹2.37 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 13, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:28 PM IST
सितंबर में FPI की बड़ी बिकवाली, 13,138 करोड़ रुपये बाजार से निकाले; 2026 में आउटफ्लो ₹2.37 लाख करोड़ के पार
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सितंबर में FPI की बड़ी बिकवाली, 13,138 करोड़ रुपये बाजार से निकाले
2
3
4
5