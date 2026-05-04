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Hindi Newsबिजनेस8 ग्राम सोना, रेशम की साड़ी, LPG सिलेंडर से लेकर टीवी-फ्रिज तक....तमिनलाडु में किसकी जीत से आपको सबसे ज्यादा फायदा ?

8 ग्राम सोना, रेशम की साड़ी, LPG सिलेंडर से लेकर टीवी-फ्रिज तक....तमिनलाडु में किसकी जीत से आपको सबसे ज्यादा फायदा ?

Who is Vijay Thalapathy:  पश्चिम बंगाल , केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की मतगणना जारी है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है तो तमिलनाडु में DMK, AIADMK-BJP के बीच मुकाबले है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 04, 2026, 09:43 AM IST
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8 ग्राम सोना, रेशम की साड़ी, LPG सिलेंडर से लेकर टीवी-फ्रिज तक....तमिनलाडु में किसकी जीत से आपको सबसे ज्यादा फायदा ?

Tamil Nadu Election Result 2026: पश्चिम बंगाल , केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की मतगणना जारी है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है तो तमिलनाडु में DMK, AIADMK-BJP के बीच मुकाबले है. तमिलनाडु चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में विजय थलापति की पार्टी TVK बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है. दो साल की पार्टी धुरंधरों को चुनौती दे रही है.  चुनाव में कहां किसकी सरकार बनेगी, थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा. चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, जो तस्वीर को थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कहां किसकी सरकार बनने पर आपको क्या मिलने वाला है. राजनीतिक पार्टियों के फ्रीबीज और चुनावी वादों ने इस बार भी चुनावों में वोटर्स को खूब लुटाया. किसी से फ्री सोना देने की बात कही तो किसी ने टीवी-फ्रीज , किसी ने लैपटॉप देने का वादा कर दिया.    

तमिलनाडु चुनाव में सोने से लेकर 20 लाख के लोन तक का वादा 

एक्टिंग से राजनीति में एंट्री करने वाले सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने चुनावी वादों में सोने से लेकर 2500 रुपये का वादा किया है. विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फोकस महिलाओं, छात्रों और किसानों पर रहा.  फ्री गैस सिलेंडर, शादी के लिए आर्थिक मदद, सरकारी बसों में फ्री सफर का वादा , एजुकेशन लोन, स्पेशल स्कूल, ऋण माफी से लेकर  हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया है. 

सोने की अंगूठी से लेकर सिल्क साड़ी तक 

विजय की पार्टी ने नई दुल्हन को 8 ग्राम सोना देने का वादा किया है. वहीं 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 25000 रुपये की आर्थिक मदद देने वादा किया है. तमिलनाडु में विजय की सरकार बनती है तो मासिक भत्ते के साथ-साथ 'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजना का लाभ मिलेगा. गरीब परिवार की दुल्हनों को शादी के समय रेशमी साड़ी से लेकर 8 ग्राम सोना देने का वादा किया है.  रसोई के लिए 6 मुफ्त सिलेंडर के लेकर तमिलनाडु में जन्म लेने वाले हर बच्चे को सरकार सोने की अंगूठी का वादा किया है. इसके अलावा छात्रों को 15000 रुपये की आर्थिक मदद के साथ मुफ्त सैनिटरी पैड की की व्यवस्था का वादा किया है. 

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वहीं डीएमके ने महिलाओं को 5000 कैश, बस में मुफ्त सफर, स्कूल में नाश्ता और खाने का वादा किया है. अन्नाद्रमुक  ने हर महीने कैश, अम्मा कैंटीन, मिक्सर-ग्राइंडर, फ्रिज,पुरुषों को मुफ्त सफर का वादा किया है. वहीं भाजपा ने कैश, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर, मुफ्त राशन वाली स्कीम देने का वादा किया है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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