Advertisement
trendingNow13229534
Hindi Newsबिजनेसमिला गया ‘नया होर्मुज रूट’, 1 जून से ये डील करेगी बड़ा खेल; खाड़ी से यूरोप तक होगी भारत की सीधी एंट्री!

मिला गया ‘नया होर्मुज रूट’, 1 जून से ये डील करेगी बड़ा खेल; खाड़ी से यूरोप तक होगी भारत की सीधी एंट्री!

1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी CEPA लागू होने जा रहा है. इस डील को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ओमान की रणनीतिक स्थिति भारत को होर्मुज संकट से काफी हद तक राहत दे सकती है.

|Last Updated: May 26, 2026, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media/AI
Source : X/social media/AI

India-Oman FTA : भारत 28 फरवरी 2026 के बाद से बीते कई दशकों के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ईरान-अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात ने तेल, गैस और शिपिंग सेक्टर पर गहरा असर डाला है. ऐसे माहौल में भारत के लिए राहत की खबर ये है कि 1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी CEPA लागू होने जा रहा है. इस डील को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ओमान की रणनीतिक स्थिति भारत को होर्मुज संकट से काफी हद तक राहत दे सकती है.

भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर हस्ताक्षर किए थे. अब ये समझौता अगले महीने से लागू होगा. भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन ओमान के साथ ये डील बेहद अहम मानी जा रही है. इसकी वजह ये है कि ओमान का समुद्री संपर्क स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह निर्भर नहीं है. ऐसे में भारत को व्यापार के लिए एक ऑप्शनल और सुरक्षित रास्ता मिल सकता है.

होर्मुज तनाव के बीच भारत की बड़ी चाल

ओमान भारत के निर्यातों में करीब 1.2 अरब डॉलर तक का हिस्सा संभाल सकता है, जो फिलहाल होर्मुज पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के जरिए भेजे जाते हैं. इससे वेस्ट एशिया में जारी संकट के कारण पैदा हुई व्यापारिक बाधाओं का असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है. ये अवसर इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि भारत ने 2024 में होर्मुज से जुड़े खाड़ी देशों को चिन्हित उत्पाद श्रेणियों में लगभग 7.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था. औद्योगिक सामान और इंजीनियरिंग उत्पाद ऐसे सेक्टर हैं, जहां व्यापार को दूसरे मार्गों पर मोड़ने की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

242 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निर्यात

भारत ने होर्मुज से जुड़े देशों को जहाजों और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स का 242 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निर्यात किया था. इनमें ओमान पहले से ही करीब 60 मिलियन डॉलर के आयात का हिस्सा रखता है, जबकि उसके पास लगभग 5 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त आयात क्षमता अभी भी मौजूद है.

भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.6 अरब डॉलर का है. अगर CEPA लागू हो जायेगा तो ये आंकड़ा बढ़कर 12.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. होर्मुज के आसपास बाधाएं जारी रहती हैं, तो ओमान भारतीय निर्यातकों के लिए एक उपभोक्ता बाजार और क्षेत्रीय पुनर्वितरण केंद्र दोनों के रूप में तेजी से महत्वपूर्ण बन सकता है. इससे पश्चिम एशिया में व्यापार प्रवाह बनाए रखने की कोशिश कर रहे भारतीय निर्यातकों को काफी मदद मिल सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

India-Oman FTA

Trending news

₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
West Bengal
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
West Bengal
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
amit shah
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत