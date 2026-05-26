मिला गया ‘नया होर्मुज रूट’, 1 जून से ये डील करेगी बड़ा खेल; खाड़ी से यूरोप तक होगी भारत की सीधी एंट्री!

India-Oman FTA : भारत 28 फरवरी 2026 के बाद से बीते कई दशकों के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ईरान-अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात ने तेल, गैस और शिपिंग सेक्टर पर गहरा असर डाला है. ऐसे माहौल में भारत के लिए राहत की खबर ये है कि 1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी CEPA लागू होने जा रहा है. इस डील को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ओमान की रणनीतिक स्थिति भारत को होर्मुज संकट से काफी हद तक राहत दे सकती है.

भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर हस्ताक्षर किए थे. अब ये समझौता अगले महीने से लागू होगा. भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन ओमान के साथ ये डील बेहद अहम मानी जा रही है. इसकी वजह ये है कि ओमान का समुद्री संपर्क स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह निर्भर नहीं है. ऐसे में भारत को व्यापार के लिए एक ऑप्शनल और सुरक्षित रास्ता मिल सकता है.

होर्मुज तनाव के बीच भारत की बड़ी चाल

ओमान भारत के निर्यातों में करीब 1.2 अरब डॉलर तक का हिस्सा संभाल सकता है, जो फिलहाल होर्मुज पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के जरिए भेजे जाते हैं. इससे वेस्ट एशिया में जारी संकट के कारण पैदा हुई व्यापारिक बाधाओं का असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है. ये अवसर इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि भारत ने 2024 में होर्मुज से जुड़े खाड़ी देशों को चिन्हित उत्पाद श्रेणियों में लगभग 7.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था. औद्योगिक सामान और इंजीनियरिंग उत्पाद ऐसे सेक्टर हैं, जहां व्यापार को दूसरे मार्गों पर मोड़ने की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है.

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242 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निर्यात

भारत ने होर्मुज से जुड़े देशों को जहाजों और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स का 242 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निर्यात किया था. इनमें ओमान पहले से ही करीब 60 मिलियन डॉलर के आयात का हिस्सा रखता है, जबकि उसके पास लगभग 5 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त आयात क्षमता अभी भी मौजूद है.

भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.6 अरब डॉलर का है. अगर CEPA लागू हो जायेगा तो ये आंकड़ा बढ़कर 12.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. होर्मुज के आसपास बाधाएं जारी रहती हैं, तो ओमान भारतीय निर्यातकों के लिए एक उपभोक्ता बाजार और क्षेत्रीय पुनर्वितरण केंद्र दोनों के रूप में तेजी से महत्वपूर्ण बन सकता है. इससे पश्चिम एशिया में व्यापार प्रवाह बनाए रखने की कोशिश कर रहे भारतीय निर्यातकों को काफी मदद मिल सकती है.