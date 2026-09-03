/प्राइवेट कंपनियों का बड़ा धमाका, पहली तिमाही में निवेश 97% बढ़ा, जानिए आम आदमी को क्या होगा फायदा?

Investments in June Quarter: देश की जीडीपी (GDP) के आंकड़ों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद प्राइवेट सेक्टर के निवेश के नंबर्स ने सरकार के साथ ही आम आदमी को भी राहत दी है. निवेश के आंकड़ों ने भारतीय प्राइवेट सेक्टर के आर्थिक सुस्ती की किसी भी आशंका को खारिज कर दिया है. सीएमआईई (CMIE) के हालिया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही (Q1) में प्राइवेट कंपनियों ने 15.4 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है. यह पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही के मुकाबले 97% का जबरदस्त उछाल है.
इस बार इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे आगे बिजली और सर्विसेज सेक्टर रहे. बिजली सेक्टर में नया निवेश डबल होकर 7.6 लाख करोड़ रुपये रहा. सर्विसेज सेक्टर में यह आंकड़ा बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपये हो गया. सर्विसेज सेक्टर में सबसे तेज उछाल IT सेक्टर में दर्ज किया गया, जहां नया निवेश करीब चार गुना बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
प्राइवेट सेक्टर का प्रदर्शन भले ही शानदार रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी निवेश में भारी गिरावट देखने को मिली. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में नया सरकारी कैपेक्स 36% घटकर 2.4 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इसके बावजूद इकोनॉमी (सरकारी और प्राइवेट) में नया कैपेक्स 17.8 लाख करोड़ रुपये के पांच-तिमाही के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया.
निवेश से जुड़े पॉजिटिव आंकड़ों के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती दर्ज की गई. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नया निवेश 40% गिरकर 2.2 लाख करोड़ रुपये रह गया. फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स में गिरावट इसका अहम कारण रहा. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का निवेश भी घटकर 15,000 करोड़ रुपये पर सिमट गया.
बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि डेटा सेंटर और पावर सेक्टर की वजह से यह तेजी देखने को मिली है. वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की गौरा सेनगुप्ता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग और कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट में बढ़ोतरी से प्राइवेट कैपेक्स की रिकवरी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ने से आम आदमी को क्या फायदा होगा? आएइ जानते हैं-
रोजगार के मौके : डेटा सेंटर, बिजली प्रोजेक्ट्स और आईटी सेक्टर में भारी निवेश से टेक और नॉन-टेक दोनों सेक्टर में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं.
GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार : जब प्राइवेट कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं तो प्रोडक्शन, खपत और कुल आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है. इससे देश की विकास दर मजबूत होती है.
डिजिटल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास : डेटा सेंटर और बिजली सेक्टर में निवेश बढ़ने से देश का डिजिटल स्ट्रक्चर मजबूत होता है और इंडस्ट्री को बिना रुकावट एनर्जी मिलती है.
सरकारी खजाने पर राहत: प्राइवेट सेक्टर के आगे आने से सरकार पर अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठाने का दबाव कम होता है, इससे राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.
बैंकिंग सेक्टर को मजबूती: कंपनियों की तरफ से लोन लेने से बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ (कर्ज आवंटन) बढ़ती है और फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी फ्लो बेहतर होता है.
इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में सुधार: प्राइवेट कंपनियां कॉम्पटीशन में बने रहने के लिए आधुनिक तकनीक और रिसर्च पर खर्च करती हैं, जिससे इंडस्ट्री जगत की दक्षता और उत्पादन क्षमता में सुधार होता है.