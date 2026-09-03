/प्राइवेट कंपनियों का बड़ा धमाका, पहली तिमाही में निवेश 97% बढ़ा, जानिए आम आदमी को क्या होगा फायदा?

रोजगार के मौके : डेटा सेंटर, बिजली प्रोजेक्ट्स और आईटी सेक्टर में भारी निवेश से टेक और नॉन-टेक दोनों सेक्टर में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं.

GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार : जब प्राइवेट कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं तो प्रोडक्शन, खपत और कुल आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है. इससे देश की विकास दर मजबूत होती है.

डिजिटल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास : डेटा सेंटर और बिजली सेक्टर में निवेश बढ़ने से देश का डिजिटल स्ट्रक्चर मजबूत होता है और इंडस्ट्री को बिना रुकावट एनर्जी मिलती है.

सरकारी खजाने पर राहत: प्राइवेट सेक्टर के आगे आने से सरकार पर अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठाने का दबाव कम होता है, इससे राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

बैंकिंग सेक्टर को मजबूती: कंपनियों की तरफ से लोन लेने से बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ (कर्ज आवंटन) बढ़ती है और फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी फ्लो बेहतर होता है.