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प्राइवेट कंपनियों का बड़ा धमाका, पहली तिमाही में निवेश 97% बढ़ा, जानिए आम आदमी को क्या होगा फायदा?

CMIE Report: सीएमआईई (CMIE) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही (Q1) में प्राइवेट कंपनियों ने 15.4 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है. इसका फायदा रोजगार से लेकर जीडीपी तक के आंकड़ों पर होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 03, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:15 AM IST
प्राइवेट कंपनियों का बड़ा धमाका, पहली तिमाही में निवेश 97% बढ़ा, जानिए आम आदमी को क्या होगा फायदा?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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