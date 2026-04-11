UPI @10: ₹20 की चाय से ₹285 लाख करोड़ तक का सफर; 10 सालों में UPI ने कैसे बदली भारत के डिजिटल पेमेंट की तकदीर?

UPI @10 : भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) 11 अप्रैल को अपने 10 साल पूरे कर चुका है. इस एक दशक में UPI ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करते हुए देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. FY17 में एक छोटे स्तर से शुरू हुआ ये प्लेटफॉर्म आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है. पिछले 10 वर्षों में UPI ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है. लेनदेन की संख्या में 12,000 गुना और कुल मूल्य में 4,000 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. FY17 में जहां 17.86 मिलियन (1.78 करोड़) ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी कुल कीमत ₹6,952 करोड़ थी. वहीं, FY26 (अप्रैल–फरवरी) तक ये बढ़कर 218.98 बिलियन (21,898 करोड़) ट्रांजैक्शन और करीब ₹285 लाख करोड़ के वैल्यू तक पहुंच गया है.

भारत के अलावा UPI अब आठ देशों में भी लाइव है और इसमें ATM से पैसे निकालने और UPI लाइट जैसे कई नए इनोवेशन भी शामिल किए गए हैं. नीतिगत पहलों जैसे MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) छूट और पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ने इसके विस्तार को मजबूत किया है.

धीमी शुरुआत से महामारी के बाद तेज रफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

UPI के शुरुआती सालों में इसकी ग्रोथ धीरे-धीरे हुई. FY18 में ट्रांजैक्शन बढ़कर 915 मिलियन और FY19 में 5.39 बिलियन हो गए. FY20 में ये प्लेटफॉर्म मुख्यधारा में आया. जब 12.52 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ ₹21 लाख करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ. कोविड-19 महामारी UPI के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की बढ़ती जरूरत के चलते डिजिटल लेनदेन में तेजी आई. FY21 में ट्रांजैक्शन 22.33 बिलियन तक पहुंचे और FY22 में लगभग दोगुना होकर 45.97 बिलियन हो गए. इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा FY23 में 83.75 बिलियन, FY24 में 130.13 बिलियन और FY25 में 185.87 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए.

ये भी पढ़ें : आज कितना महंगा हुआ सोना; जानिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में क्या हैं लेटेस्ट रेट?

रिकॉर्ड स्तर और बढ़ता व्यापारी नेटवर्क

UPI लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. मार्च 2026 में इसने अब तक का सबसे ज्यादा मासिक लेनदेन दर्ज किया. ये 22.64 बिलियन रहा है. इससे पहले जनवरी में 21.70 बिलियन और फरवरी में 20.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे. सालाना आधार पर इसमें 24% की ग्रोथ दर्ज की गई है. पूरे साल 2025 में UPI ने 228.5 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए. ये पिछले साल की तुलना में 33% ज्यादा है. ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹299.74 ट्रिलियन तक पहुंच गई. फिलहाल हर महीने करीब ₹28 लाख करोड़ का लेनदेन हो रहा है. ये भारत में प्रचलित कुल नकदी का लगभग 70% है.

व्यापारियों के बीच UPI की स्वीकार्यता भी तेजी से बढ़ी है. 2025 में UPI QR कोड की संख्या 15% बढ़कर 73.13 करोड़ (731.38 मिलियन) हो गई, जबकि पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनल्स की संख्या 11.48 मिलियन तक पहुंच गई. वहीं, भारत QR का उपयोग अब कुछ हद तक कम हुआ है क्योंकि इकोसिस्टम UPI-आधारित पेमेंट मॉडल पर केंद्रित हो रहा है.

ये भी पढ़ें : IIM कोलकाता की छात्रा ने 2 साल में चुकाया ₹30 लाख का कर्ज; ‘हर प्रयास मायने रखता...

डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना UPI

अपने दूसरे दशक में प्रवेश करते हुए UPI ने अपनी स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और कम लागत की वजह से खुद को भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मजबूत नींव के रूप में स्थापित कर लिया है. ये सिस्टम रियल-टाइम में भारी संख्या में ट्रांजैक्शन संभालने में सक्षम है. इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है. छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और नकदी पर निर्भरता में कमी आई है. कुल मिलाकर, UPI ने पिछले 10 सालों में भारत को तेजी से कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.