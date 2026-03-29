20 अप्रैल से उड़ानों में बिना एक्स्ट्रा चार्ज देनी होंगी 60 प्रतिशत सीटें, DGCA का बड़ा आदेश; एयरलाइंस कंपनियों को कितना घाटा?

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश जारी किया है कि 20 अप्रैल से सभी एयरलाइंस अपनी हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही सीट आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और इसकी स्पष्ट जानकारी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर देने को भी कहा गया है.

कब से लागू होगा नया नियम?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर DGCA ने 20 मार्च को संशोधित एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर जारी किया था. ये 20 अप्रैल से लागू होगा. नए नियम के तहत एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के सीट चुनने का पर्याप्त विकल्प मिले. DGCA के मुताबिक, एयरलाइंस को अपनी बुकिंग वेबसाइट और ऐप पर ये साफ-साफ बताना होगा कि कौन-सी सीटें मुफ्त हैं और किन शर्तों के तहत उपलब्ध हैं. साथ ही, एक ही PNR (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) पर यात्रा कर रहे यात्रियों को एक-दूसरे के पास, आमतौर पर एक ही पंक्ति में सीट देने की कोशिश करनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी क्या हैं नियम?

फिलहाल, केवल लगभग 20 प्रतिशत सीटें ही मुफ्त में उपलब्ध होती हैं. जबकि बाकी सीटों (खासकर फ्रंट रो और अतिरिक्त लेगरूम वाली सीटों के लिए) के चयन के लिए यात्रियों से 200 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक शुल्क लिया जाता है. सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि खेल उपकरण या संगीत वाद्ययंत्र जैसे वैकल्पिक सर्विसेज से जुड़े सभी शुल्क और शर्तों को एयरलाइंस अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से दिखाएं.

हालांकि, इस फैसले का एयरलाइंस कंपनियों ने विरोध किया है. इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइन्स (FIA) ने सरकार को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हवाई किराए बढ़ाने पड़ सकते हैं. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब यात्रियों से विभिन्न सेवाओं, खासकर सीट चयन के लिए ज्यादा शुल्क वसूले जाने को लेकर चिंता बढ़ रही है.

भारत के हवाई अड्डों पर रोजाना लगभग 5 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं. ऐसे में यह फैसला बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत देने वाला माना जा रहा है.