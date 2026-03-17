अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम; क्या इस लिस्ट में आपका कार्ड भी है? जान लीजिए पूरी डिटेल

New Credit Card Rule : देश के कई बैंकों ने हाल ही में अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम में बड़े बदलाव किए हैं. एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, मूवी टिकट ऑफर्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे कई फायदे कम कर दिए गए हैं. वहीं, कुछ मामलों में इन बेनिफिट्स को पाने के लिए खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है. प्रीमियम कार्ड देने वाली अमेरिकन एक्सप्रेस भी अब इस बदलाव की लहर में शामिल हो गई है. ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे इन बदलावों पर ध्यान दें. ताकि अपने कार्ड के रिवॉर्ड प्रोग्राम को समझ सकें और भविष्य के खर्च पर इसके असर का अंदाजा लगा सकें.

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किन-किन कार्ड्स में हुए बदलाव?

अमेरिकन एक्सप्रेस (Amex):

कंपनी ने 9 मार्च से अपने प्लैटिनम ट्रेवल कार्ड पर रिवॉर्ड घटा दिए हैं. पहले 1.9 लाख रुपये खर्च करने पर 15,000 पॉइंट्स मिलते थे. ये अब घटकर 7,500 रह गए हैं. वहीं, 4 लाख रुपये खर्च पर पहले 25,000 पॉइंट्स और 10,000 रुपये का ताज वाउचर मिलता था. इसे अब घटाकर सिर्फ 10,000 पॉइंट्स कर दिया गया है. हालांकि, नए ऑफर के तहत 7 लाख रुपये खर्च करने पर 22,500 पॉइंट्स और ताज वाउचर मिलेगा.

SBI कार्ड

अपने 5 लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड्स पर फ्री घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट 8 से घटाकर 4 प्रति वर्ष कर दी गई है.

ICICI बैंक

प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर मुफ्त मूवी टिकट का लाभ हटा दिया गया है. साथ ही, ट्रांसपोर्ट खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट तय कर दी गई है. अब ग्राहक हर महीने केवल 20,000 रुपये तक के खर्च पर ही पॉइंट्स कमा सकेंगे.

एक्सिस बैंक

अक्टूबर में बैंक ने नियम बदले थे, जिसके तहत कार्ड बंद होने के 30 दिन के भीतर सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे.

फेडरल बैंक (Scapia कार्ड)

फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए मासिक खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले 10,000–15,000 रुपये खर्च करने पर यह सुविधा मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है.

HDFC बैंक

बैंक ने पहले अपने इंफीनिया कार्ड पर स्मार्ट बाय वाउचर के रिवॉर्ड 25x से घटाकर 15x कर दिए थे. लेकिन ग्राहकों के विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा.

क्या करें ग्राहक?

बदलते नियमों के बीच ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड की नई शर्तों और बेनिफिट्स को ध्यान से समझें, ताकि रिवॉर्ड्स का सही उपयोग कर सकें और नुकसान से बच सकें.