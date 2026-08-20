/इस अरबपति ने चीन का रियल एस्टेट मार्केट कर दिया बर्बाद! ड्रैगन ने पूरी जिंदगी सलाखों में डाला

एवरग्रांडे कभी चीन की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल थी. कंपनी करीब 300 अरब डॉलर की देनदारियों में से अधिकांश का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर चुकी है. कंपनी का संकट चीन के लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी सेक्टर के संकट का प्रतीक बन गया. इसका असर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. अदालत ने कहा कि एवरग्रांडे ग्रुप, उसकी मुख्य कंपनी Hengda Real Estate और यान के आपराधिक कृत्यों में बेहद बड़ी रकम शामिल थी. अदालत के मुताबिक इन मामलों से भारी आर्थिक नुकसान हुआ और समाज पर भी गंभीर असर पड़ा है. यान के अलावा अदालत ने एवरग्रांडे पर 8.82 अरब युआन (करीब 1.31 अरब डॉलर) और उसकी मुख्य सहायक कंपनी Hengda पर 7 अरब युआन का जुर्माना लगाया है.