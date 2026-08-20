/इस अरबपति ने चीन का रियल एस्टेट मार्केट कर दिया बर्बाद! ड्रैगन ने पूरी जिंदगी सलाखों में डाला

Evergrande founder sentenced to life in prison : चीन की कभी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार एवरग्रांडे (Evergrande ) के फाउंडर Hui Ka Yan को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कंपनी और उसकी एक सहयोगी कंपनी पर 2 अरब डॉलर से ज्यादा का भारी जुर्माना लगाया गया है. ये कार्रवाई उस वित्तीय संकट के करीब पांच साल बाद हुई है, जब एवरग्रांडे अपने कर्ज चुकाने में नाकाम रही थी.
कंपनी का संकट उस समय गहराया, जब चीन सरकार ने 2020 में जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने वाली रियल एस्टेट कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू किया. इसके बाद एवरग्रांडे का संकट चीन के पूरे प्रॉपर्टी बाजार के लिए बड़ी परेशानी बन गया. यान ने अप्रैल 2026 में 8 आरोपों में अपना जुर्म कबूल किया था. इनमें फंड के दुरुपयोग, फंड जुटाने में धोखाधड़ी, अवैध तरीके से लोन देना, धोखाधड़ी से सिक्योरिटीज जारी करना और रिश्वतखोरी जैसे आरोप शामिल थे.
एवरग्रांडे कभी चीन की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल थी. कंपनी करीब 300 अरब डॉलर की देनदारियों में से अधिकांश का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर चुकी है. कंपनी का संकट चीन के लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी सेक्टर के संकट का प्रतीक बन गया. इसका असर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. अदालत ने कहा कि एवरग्रांडे ग्रुप, उसकी मुख्य कंपनी Hengda Real Estate और यान के आपराधिक कृत्यों में बेहद बड़ी रकम शामिल थी. अदालत के मुताबिक इन मामलों से भारी आर्थिक नुकसान हुआ और समाज पर भी गंभीर असर पड़ा है. यान के अलावा अदालत ने एवरग्रांडे पर 8.82 अरब युआन (करीब 1.31 अरब डॉलर) और उसकी मुख्य सहायक कंपनी Hengda पर 7 अरब युआन का जुर्माना लगाया है.
एक समय एवरग्रांडे चीन के रियल एस्टेट कारोबार की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल थी. कई वर्षों तक चीन में घरों की मांग तेजी से बढ़ती रही और कंपनी ने इसी बढ़ती मांग का फायदा उठाकर अपना कारोबार तेजी से फैलाया. लेकिन, कंपनी का विस्तार बड़े पैमाने पर कर्ज के सहारे हुआ. जब चीनी सरकार ने ज्यादा कर्ज लेने और प्रॉपर्टी सेक्टर में बढ़ती सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए, तो एवरग्रांडे के लिए नया कर्ज जुटाना मुश्किल होता चला गया.
2021 में कंपनी अपने कर्जदाताओं का भुगतान करने में असफल रही और डिफॉल्ट कर गई. इसके बाद उसका वित्तीय संकट लगातार बढ़ता गया. अब 20 अगस्त को दक्षिणी चीन की अदालत ने एवरग्रांडे और उसकी रियल एस्टेट इकाई पर कुल 15.82 अरब युआन यानी करीब 2.4 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 23 हजार करोड़ रुपये बैठती है.
अदालत ने एवरग्रांडे के फाउंडर हुई का यान को कई गंभीर वित्तीय अपराधों का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई. उनके खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए गए थे. ग्वांगदोंग प्रांत की शेनझेन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने अपने वीचैट अकाउंट पर जारी जानकारी में बताया कि यान को उम्रकैद के साथ उनके राजनीतिक अधिकार हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए हैं. उनकी पूरी निजी संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया गया है.
अदालत के अनुसार, 2016 से 2021 के बीच एवरग्रांडे और हुई का यान ने कई मौकों पर चीन के कानूनों का उल्लंघन किया. जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया. आरोप है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए उसकी संपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और कंपनी पर मौजूद कर्ज की वास्तविक स्थिति छिपाई गई. अदालत ने यह भी कहा कि रिश्वत के जरिए कुछ वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव हासिल करने की कोशिश की गई थी. हालांकि, अदालत ने इन संस्थानों के नाम पब्लिक नहीं किए हैं. यान ने अप्रैल में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया था. उनके खिलाफ गबन और रिश्वतखोरी समेत कई मामले दर्ज किए गए थे.
इस मामले में एवरग्रांडे के पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी सजा सुनाई गई है. शेनझेन की अदालत के मुताबिक, इन अधिकारियों को अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 से 18 साल तक की जेल की सजा मिली है. इन अधिकारियों पर भी वित्तीय धोखाधड़ी समेत कई गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप थे. इस फैसले के साथ चीन की कभी दिग्गज रही एवरग्रांडे के पतन की कहानी में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है.
यान मध्य चीन के हेनान प्रांत के गांव में अपनी दादी के साथ पले-बढ़े हैं. यान ने 1996 में एवरग्रांडे की स्थापना की थी. पूर्व स्टील टेक्नीशियन रहे यान ने कर्ज के दम पर एवरग्रांडे को चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनियों में शामिल कर दिया. साल 2017 में फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी संपत्ति 45.3 अरब डॉलर थी और वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे. लेकिन, कंपनी पर बढ़ते कर्ज और नकदी संकट के बाद उनकी पूरी कहानी बदल गई. चीनी अधिकारियों ने 2023 में एवरग्रांडे के डिफॉल्ट के बाद उन्हें हिरासत में लिया था और उसके बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे.