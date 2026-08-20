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इस अरबपति ने चीन का रियल एस्टेट मार्केट कर दिया बर्बाद! ड्रैगन ने पूरी जिंदगी सलाखों में डाला

कंपनी के पतन के करीब पांच साल बाद गुरुवार यानी 20 अगस्त को शेनझेन की अदालत ने ये फैसला सुनाया. अदालत ने यान की पूरी निजी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 20, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:30 PM IST
इस अरबपति ने चीन का रियल एस्टेट मार्केट कर दिया बर्बाद! ड्रैगन ने पूरी जिंदगी सलाखों में डाला
Image Credit: Evergrande के फाउंडर को उम्र कैद. (Source : Reuters)

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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