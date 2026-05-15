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Hindi Newsबिजनेस2008 के तेल के झटके से लेकर ईरान जंग तक...जानिए कब-कब पेट्रोल ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट?

2008 के तेल के झटके से लेकर ईरान जंग तक...जानिए कब-कब पेट्रोल ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट?

शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने करीब चार साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी. इसके बाद देशभर में पेट्रोल की कीमतें फिर चर्चा का बड़ा विषय बन गई हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 15, 2026, 04:45 PM IST
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Biggest Petrol Price Hikes : भारत में पेट्रोल की कीमतें पिछले दो दशकों में कई बार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचीं और हर बार इसका सीधा असर आम लोगों की जेब, ट्रांसपोर्ट खर्च और महंगाई पर पड़ा. कभी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों ने आग लगाई, तो कभी महामारी, रुपये की कमजोरी और युद्ध जैसे हालात ने ईंधन को महंगा कर दिया. शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने करीब चार साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी. इसके बाद देशभर में पेट्रोल की कीमतें फिर चर्चा का बड़ा विषय बन गई हैं.

1. 2008: जब पहली बार लगा बड़ा झटका

जून 2008 में भारत ने अब तक की सबसे बड़ी पेट्रोल मूल्य वृद्धि देखी. उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. तेल कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. दिल्ली में पेट्रोल 50.52 रुपये और मुंबई में 55.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था.

2. 2013: रुपये की कमजोरी ने बढ़ाई मुश्किल

2010 से 2013 के बीच पेट्रोल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली. जुलाई 2010 में जहां पेट्रोल करीब 47 रुपये प्रति लीटर था. वहीं दो साल के भीतर यह 73 रुपये के पार पहुंच गया. इसकी बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना था, जिससे भारत के लिए कच्चा तेल आयात करना महंगा पड़ गया. दिल्ली में पेट्रोल 66.39 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 74.60 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था.

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3. 2022: कोरोना और रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई. इसी दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल ला दिया. 2020 से 2022 के बीच भारत में पेट्रोल 81.06 रुपये से बढ़कर करीब 96.72 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. दिल्ली में कई जगह पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया था.

4. 2026: ईरान युद्ध और होर्मुज संकट से नई आग

मई 2026 में एक बार फिर देश को बड़ा ईंधन झटका लगा. ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल सप्लाई प्रभावित होने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं. इसके बाद भारत में पेट्रोल के दाम लगभग 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए. नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और मुंबई में 106.68 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया.

आम आदमी पर क्या असर?

पेट्रोल-डीजल महंगे होने से सिर्फ वाहन चलाना ही नहीं, बल्कि खाने-पीने की चीजों से लेकर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों तक सब कुछ महंगा होने लगता है. अगर वैश्विक तनाव जारी रहा तो आने वाले महीनों में ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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