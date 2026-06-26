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कौन हैं शंख मित्रा? ₹7,000 करोड़ पैकेज वाले CEO; जादवपुर यूनिवर्सिटी से है खास कनेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शंख मित्रा का सालाना कुल पैकेज करीब 821 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग ₹7,750 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है. इस भारी-भरकम पैकेज का बड़ा हिस्सा कैश में नहीं, बल्कि स्टॉक ग्रांट्स के रूप में दिया जाता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:39 PM IST
कौन हैं शंख मित्रा? ₹7,000 करोड़ पैकेज वाले CEO; जादवपुर यूनिवर्सिटी से है खास कनेक्शन
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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