/कौन हैं शंख मित्रा? ₹7,000 करोड़ पैकेज वाले CEO; जादवपुर यूनिवर्सिटी से है खास कनेक्शन

Who is Shankh Mitra : जब भी दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले CEO की बात होती है, तो एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर आता है. लेकिन, अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय मूल के शंख मित्रा का नाम चर्चा में है. ये अमेरिका की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी ‘वेलटावर’ के CEO हैं. शंख मित्रा ने दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में अपनी जगह बना ली है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शंख मित्रा का सालाना कुल पैकेज करीब 821 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग ₹7,061 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है. इस भारी-भरकम पैकेज का बड़ा हिस्सा कैश में नहीं, बल्कि स्टॉक ग्रांट्स के रूप में दिया जाता है. इनमें से कुछ हिस्से उन्हें तभी मिलेंगे जब वे तय शर्तें पूरी करेंगे, जैसे 2031 तक कंपनी में बने रहना और कंपनी की ग्रोथ टारगेट हासिल करना.
शंख मित्रा का जन्म 1981 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था. उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद वे अमेरिका चले गए और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया. शंख मित्रा को मिलने वाले इस बड़े पैकेज का लगभग 99% हिस्सा नकद नहीं, बल्कि कंपनी के स्टॉक ग्रांट्स के रूप में दिया जाएगा. इन शेयरों को हासिल करने के लिए कुछ तय शर्तें भी रखी गई हैं. इनमें से आधा हिस्सा उन्हें तभी मिलेगा जब वे वर्ष 2031 तक उसी कंपनी में कार्यरत बने रहते हैं. वहीं, बाकी बचा हुआ हिस्सा तभी रिलीज होगा जब कंपनी अगले 5 वर्षों में करीब 45% की मार्केट ग्रोथ हासिल करने में सफल होती है.
अपने करियर की शुरुआत उन्होंने PwC से की. इसके बाद उन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और सिटाडेल जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों में काम किया. 2016 में वे वेलटावर से जुड़े और अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर अक्टूबर 2020 में कंपनी के CEO बन गए. आज वे दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEOs की लिस्ट में एलन मस्क के बाद दूसरे स्थान पर बताए जा रहे हैं, जिससे वे वैश्विक बिजनेस जगत में सुर्खियों में हैं.
उन्हें $821 मिलियन (लगभग ₹7,061 करोड़) का मुआवजा पैकेज मिला है. इससे वे S&P 500 कंपनियों के बीच दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बन गए हैं. ये जानकारी द वाल स्ट्रीट जर्नल की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार सामने आई है. Welltower के CEO शंख मित्रा इस लिस्ट में केवल टेस्ला प्रमुख एलन मस्क से पीछे हैं, जिनका कथित पैकेज $158.4 बिलियन बताया गया है. हालांकि, मस्क अभी भी शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. लेकिन शंख मित्रा का पैकेज पिछले एक दशक में किसी भी पब्लिक कंपनी के CEO को दिए गए सबसे बड़े पैकेजों में से एक है.