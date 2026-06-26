/कौन हैं शंख मित्रा? ₹7,000 करोड़ पैकेज वाले CEO; जादवपुर यूनिवर्सिटी से है खास कनेक्शन

शंख मित्रा का जन्म 1981 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था. उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद वे अमेरिका चले गए और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया. शंख मित्रा को मिलने वाले इस बड़े पैकेज का लगभग 99% हिस्सा नकद नहीं, बल्कि कंपनी के स्टॉक ग्रांट्स के रूप में दिया जाएगा. इन शेयरों को हासिल करने के लिए कुछ तय शर्तें भी रखी गई हैं. इनमें से आधा हिस्सा उन्हें तभी मिलेगा जब वे वर्ष 2031 तक उसी कंपनी में कार्यरत बने रहते हैं. वहीं, बाकी बचा हुआ हिस्सा तभी रिलीज होगा जब कंपनी अगले 5 वर्षों में करीब 45% की मार्केट ग्रोथ हासिल करने में सफल होती है.