LPG के बढ़ेंगे दाम? टैक्स,ट्रेन टिकट, सैलरी से सेविंग तक...1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलावट! दो दिन बाद क्या-क्या बदलेगा ?

Rules Change from 1st April: खाड़ी देश में जारी जंग के बीच घरेलू LPG सिलेंडर के दाम पहले ही 60 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत 112 डॉलर के पार जा चुकी है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच लोगों के मन में इस बात का डर सता रहा है कि, 1 अप्रैल को जब तेल कंपनियां LPG कीमतों की समीक्षा करेंगी तो कीमतों में इजाफा हो सकता है? हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां सिलेंडरों की कीमत की समीक्षा करके रेट्स तय करती है. अब ये तो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा कि युद्ध के बीच कीमतें और बढ़ती या फिर स्थिर रहेगी. हालांकि, रेल टिकट से लेकर ATM कार्ड, PAN कार्ड, बैंक, इनकम टैक्स, पेट्रोल से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे.

1 तारीख से बदल जाएगा इनकम टैक्स का नियम

1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स (New Income Tax Act) लागू हो जाएगा. नया इनकम टैक्स कानून 1961 के कानून की जगह लेगा. टैक्स नियमों को सरल बनाने के लिए सरकार ने यह बदलाव किया है. नए इनकम टैक्स नियम के तहत ITR फाइलिंग की डेट बदलेगी. नए नियम के बाद टैक्सपेयर्स 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे. वहीं रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की तारीख भी बदल जाएगी. नए नियम के बाद रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख पेनेल्टी के साथ 31 मार्च हो जाएगी. वहीं 1 अप्रैल से एसेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर लिखा मिलेगा. नए आयकर कानून के तहत TCS, TDS, TAN के नियम में भी बदलाव होंगे.

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1 अप्रैल से PAN Card में बदलाव

1 अप्रैल से पैन कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किए जा रहे हैं. अब 10 लाख से अधिक के लेनदेन पर पैन कार्ड अनिवार्य होगा. 5 लाख रुपये से अधिक की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड देना होगा. महंगे होटल की बुकिंग से लेकर 20 लाख से अधिक की संपत्ति लेनदेन में पैन कार्ड देना होगा. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग अब PAN के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिलेगी. उसके साथ 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की अनिवार्यता होगी.

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1 अप्रैल से ट्रेन टिकट से जुड़े नियमों में बदलाव होगा ?

1 तारीख से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम लागू होंगे. नए नियम के तहत ट्रेन खुलने से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा. 72 से 24 घंटे के भीतर कैंसिल करने पर किराए का 25 फीसदी कट जाएगा. 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी तक किराया कट जाएगा, जबकि 8 घंटे से कम समय रहने पर टिकट कैंसिल करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

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1 अप्रैल से ATM से कैश निकलना होगा महंगा

1 अप्रैल से ATM से UPI के जरिए निकाला गया कैश भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा. वहीं फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने पर चार्ज देना होगा. यानी यूपीआई को फ्री ट्रांजैक्शन में शामिल किए जाने के बाद फ्री लिमिट की सीमा जल्द खत्म हो जाएगी. आपके लिए एटीएम से कैश निकलना महंगा हो सकता है.

1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलावट अनिवार्य

1 अप्रैल 2026 से देशभर में E20 पेट्रोल ही बेचा जाएगा.यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक Ethanol की मिलावट होगी. देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे 1 तारीख से लागू किया जाएगा. 95 RON रेटिंग वाले पेट्रोल में 20 फीसदी Ethanol की मिलावट होगी. पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है. वहीं पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट से कच्चे तेल का आयात कम होगा. हालांकि, लोगों का कहना है कि इससे गाड़ी के माइलेज पर असर होगा.

LPG सिलेंडर के तय होंगे दाम

हर महीने की तरह से 1 अप्रैल को तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों को रिव्यू करके सिलेंडर की कीमत तय करेंगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आधार पर तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के रेट्स तय करेंगी.

सैलरी का बदल सकता है स्ट्रक्चर

1 तारीख से नए फाइनेंशियल ईयर, नए आयकर नियम और लेबर कोड लागू होने के बाद नौकरीपेशा लोगों की सैलरी पर असर दिखेगा.नए नियम के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होना अनिवार्य है. मौजूदा वक्त में टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम करके अलाउंस ज्यादा रखती हैं. 1 अप्रैल से ऐसा नहीं हो सकेगा. वहीं बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी.

डिजिटल पेमेंट का नियम बदलेगा

1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट करने पर टू लेयर सिक्योरिटी रखी जाएगी. OTP के अलावा PIN, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन जरूरी होगा. डिजिटल स्कैम से यूजर्स को बचाने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है.