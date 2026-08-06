सिर्फ 11 दिन में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, IRCTC ने लॉन्च किया 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' पैकेज; जानिए कितना लगेगा किराया?

Sapta Jyotirlinga Mahayatra : भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई रेल आधारित धार्मिक यात्रा 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' की शुरुआत की है. ये विशेष यात्रा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से कराई जाएगी. ये 25 सितंबर 2026 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. 11 दिनों की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित सात प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर, जो देश के चार पवित्र धामों में शामिल है, का भी भ्रमण कराया जाएगा.