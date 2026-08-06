सिर्फ 11 दिन में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, IRCTC ने लॉन्च किया 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' पैकेज; जानिए कितना लगेगा किराया?

Sapta Jyotirlinga Mahayatra : भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई रेल आधारित धार्मिक यात्रा 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' की शुरुआत की है. ये विशेष यात्रा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से कराई जाएगी. ये 25 सितंबर 2026 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. 11 दिनों की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित सात प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर, जो देश के चार पवित्र धामों में शामिल है, का भी भ्रमण कराया जाएगा.
यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन से होगी, जहां श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. इसके बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा होगी. गुजरात में यात्रियों को द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी देवी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ बीच और भालका तीर्थ ले जाया जाएगा. इसके बाद यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, एलोरा स्थित विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और पंचवटी के दर्शन करेंगे. यात्रा के समापन पर ट्रेन वापस दिल्ली पहुंचेगी.
IRCTC के अनुसार, ये यात्रा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. ट्रेन में AC-1, AC-2 और AC-3 श्रेणी के आरामदायक कोच, शुद्ध शाकाहारी भोजन, सुरक्षा व्यवस्था, अनुभवी टूर मैनेजर और कई स्थानों पर 3-स्टार होटलों में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है.
यात्रा का किराया AC-3 श्रेणी में 90,930 रुपये, AC-2 में 1,09,925 रुपये और AC-1 में 1,19,425 रुपये प्रति व्यक्ति (डबल ऑक्यूपेंसी) रखा गया है. इस कीमत में ट्रेन यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, शाकाहारी भोजन, स्थानीय भ्रमण, एसी वाहनों से ट्रांसफर, दुर्घटना बीमा और IRCTC टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं. IRCTC ने बताया कि भारत गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही करीब 33 प्रतिशत की रियायत भी किराये में शामिल है.
'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' की बुकिंग शुरू हो चुकी है. इच्छुक श्रद्धालु IRCTC के टूरिज्म पोर्टल या देशभर में स्थित अधिकृत IRCTC पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से अपनी सीट आरक्षित करा सकते हैं.