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सिर्फ 11 दिन में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, IRCTC ने लॉन्च किया 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' पैकेज; जानिए कितना लगेगा किराया?

IRCTC ने भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन से 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' शुरू की है. 25 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली 11 दिवसीय यात्रा में श्रद्धालु मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सात ज्योतिर्लिंगों के साथ द्वारकाधीश मंदिर समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 06, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:36 PM IST
सिर्फ 11 दिन में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, IRCTC ने लॉन्च किया 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' पैकेज; जानिए कितना लगेगा किराया?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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