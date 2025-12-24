MGNREGA से G RAM G तक, कैसे बदल रही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था? अब खेती-रोजगार में बढ़ेगा संतुलन

Advertisement
MNREGA Scheme vs G RAM G Scheme: मनरेगा के स्थान पर अब देश में G RAM G योजना लागू हो चुकी है. इस योजना के बदलते वक्त की योजना माना जा रहा है, जो ग्रामीणों के रोजगार और खेती में संतुलन बनाने वाली साबित हो सकती है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:25 PM IST
Difference between MNREGA Scheme vs G RAM G Scheme: मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से UPA सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा (MGNREGA) को गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी G RAM G Act में बदल चुकी है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान G RAM G Act को जहां जहां गांवों की तकदीर बदल देने वाली योजना बताते हैं. वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आरोप है कि इस जनकल्याणकारी योजना की चुपके से हत्या कर दी गई है. इन आरोप-प्रत्यारोप को अलग छोड़ दें तो इस बदलाव के पीछे राजनीति से ज्यादा एक गहरी आर्थिक सोच काम करती दिखाई देगी. 

कब लाई गई थी मनरेगा योजना?

असल में मनरेगा 2005 में इसलिए लाई गई थी, जिससे अगर ग्रामीणों को कहीं भी रोजगार न मिले तो सरकार उन्हें काम दे सके. इस स्कीम का मकसद ग्रामीण आबादी की आमदनी और भोजन सुरक्षा को संकट के समय बचाए रखना था. उस समय गांवों में सभी लोगों के पास बैंक खाते नहीं होते थे. डिजिटल भुगतान और सीधी सब्सिडी की व्यवस्था लगभग नहीं थी. जबकि आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त अनाज

वर्तमान में देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है. दो-तिहाई आबादी को सस्ती दरों पर राशन मिलता है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना की वजह से करोड़ों लोगों के खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है. राज्य सरकारें महिलाओं को सालाना करीब 2.46 लाख करोड़ रुपये की नकद सहायता दे रही हैं. ऐसे में सिर्फ मजदूरी देने वाली योजना अब उतनी प्रभावी नहीं रही.

20 वर्षों में बदल चुका है भारत

सरककारी सूत्रों का कहना है कि इन 20 वर्षों में भारत और दुनिया दोनों काफी बदल चुके हैं. जिसकी वजह से पुरानी योजनाओं में भी समय-समय पर बदलाव होते रहना जरूरी है. G RAM G को इस बदले हुए भारत के लिए बनाया गया है. इस योजना का मकसद केवल लोगों की भूख मिटाना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्ति और उत्पादकता बढ़ाना है.

कम मजदूरी पर काम करने की अनिच्छा

फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्टों के मुताबिक, आज के दौर में ग्रामीण महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकारों से मुफ्त अनाज और नकद सहायता दोनों मिल रही हैं. ऐसे में कई कई ग्रामीण खासकर महिलाएं 220 रुपये रोज की मजदूरी पर काम करने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं हैं. वे इस मजदूरी को बहुत कम मानती हैं. इसकी वजह से खेती और स्थानीय बाजार प्रभावित हो रहे हैं. G RAM G इसी असंतुलन को सुधारने की कोशिश है.

फसलों की कटाई में काम रोकने की छूट

इस योजना में एक अहम बदलाव यह है कि अब राज्यों को फसल बोने और कटाई के मौसम में 60 दिन तक काम रोकने की अनुमति होगी. पहले मनरेगा के तहत यह संभव नहीं था. इसकी वजह से खेतों में मजदूरों की कमी होती थी और किसान परेशान होते थे. सरकारी अधिकारियों का मानना है कि रोजगार योजना को खेती के साथ टकराव में नहीं बल्कि तालमेल में काम करना चाहिए.

क्या सफल हो पाएगी ये योजना?

सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला बताते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह योजना अधिकारों को खत्म नहीं बल्कि उन्हें नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप बेहतर बना रही है. अब इस नई योजना से आने वाले वक्त में ग्रामीण आबादी को कितना फायदा हो पाता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा. फिलहाल मोदी सरकार ने एक और बड़ा काम कर दिया है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

MNREGA Scheme vs G RAM G Scheme

