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Hindi Newsबिजनेसग्लोबल क्राइसिस का नया चेहरा: होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से AI-MRI पर क्यों मंडरा रहा खतरा?

ग्लोबल क्राइसिस का नया चेहरा: होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से AI-MRI पर क्यों मंडरा रहा खतरा?

होर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से कई जरूरी धातुओं और रसायनों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. ये ऐसे संसाधन हैं, जिनका इस्तेमाल रक्षा उपकरणों से लेकर हाई-टेक इंडस्ट्री तक में होता है. आइए समझते हैं अहम संसाधनों पर इसका असर पड़ेगा?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:29 PM IST
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Global Crisis : पाकिस्तान की मध्यस्थता में शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश की गई. लेकिन ये पहल किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी. US-ईरान दोनों देश अपने-अपने रुख पर अड़े रहे, इससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं. इसी वजह से होर्मुज स्ट्रेट का संकट और गहराता जा रहा है. दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद से ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है. अब उसकी मंजूरी के बिना यहां से किसी जहाज की आवाजाही संभव नहीं है. इसका सीधा असर वैश्विक स्तर पर तेल और गैस सप्लाई पर पड़ा है. हालांकि, ये संकट सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक सीमित नहीं है. होर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से कई जरूरी धातुओं और रसायनों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. ये ऐसे संसाधन हैं, जिनका इस्तेमाल रक्षा उपकरणों से लेकर हाई-टेक इंडस्ट्री तक में होता है. आइए समझते हैं अहम संसाधनों पर इसका असर पड़ेगा?

हीलियम संकट की है आहट

अक्सर होर्मुज स्ट्रेट को तेल और LNG के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है. ये मार्ग MRI मशीन, सेमीकंडक्टर (चिप) निर्माण और एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी बेहद जरूरी है. हीलियम गैस आधुनिक तकनीक और डिफेंस तंत्र की रीढ़ मानी जाती है. इसका इस्तेमाल MRI मशीनों के सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखने, चिप निर्माण, एयरोस्पेस में लीकेज टेस्टिंग और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है. हीलियम को स्टोर करना आसान नहीं होता. 

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ईरान से जुड़े तनाव के कारण वैश्विक हीलियम सप्लाई पर असर पड़ा है. 12 मार्च के बाद कतर में गैस प्रोसेसिंग प्रभावित होने से हर महीने लगभग 5.2 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है. इससे कीमतें भी लगभग दोगुनी हो गई हैं. कतर दुनिया के प्रमुख हीलियम उत्पादकों में शामिल है और रास लाफान में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मौजूद है. 2025 में ग्लोबल हीलियम उत्पादन करीब 190 मिलियन क्यूबिक मीटर रहा, इसमें अमेरिका और कतर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी. इससे साफ है कि इन देशों का बाजार पर गहरा प्रभाव है.

AI और रक्षा क्षेत्र पर असर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित है. लेकिन, असल में यह बड़े औद्योगिक ढांचे पर निर्भर करता है. AI के लिए सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और भारी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है. इस पूरी व्यवस्था में गैस, रसायन, मशीनरी और लॉजिस्टिक्स की अहम भूमिका होती है, जिसमें हीलियम एक जरूरी कड़ी है. चिप निर्माण में इसकी जरूरत पड़ती है और AI के विस्तार के साथ इसकी मांग और बढ़ने वाली है.

ये भी पढ़ें  : होर्मुज, तेल और ट्रंप....कौन बना शेयर बाजार का विलेन, मिनटभर में डूबे ₹8 लाख करोड़

सल्फर का बढ़ता संकट

होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना सल्फर के व्यापार पर भी भारी पड़ रहा है. दुनिया के करीब 50% समुद्री सल्फर का ट्रांजिट इसी रास्ते से होता है. इसके बाधित होने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. अमेरिका अपनी जरूरत का सल्फर खुद पैदा करता है, लेकिन वैश्विक व्यापार में आई रुकावट से कीमतों में भारी उछाल आया है. अमेरिकी सल्फर की कीमत 165% बढ़कर 650 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से ऊपर पहुंच गई है. वहीं, ईरान संघर्ष के बाद से इसमें 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सल्फर का सबसे बड़ा उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है. ये आधुनिक अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रणाली दोनों के लिए जरूरी है. इसका इस्तेमाल कॉपर एक्सट्रैक्शन, बैटरी प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण के शुरुआती चरण में होता है.

तांबा, निकल और कोबाल्ट पर असर

तांबा एक रणनीतिक धातु है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मर, मोटर और संचार उपकरणों में होता है. सल्फर की कमी के कारण इसका उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे सैन्य तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका है. इसी तरह निकल और कोबाल्ट का उत्पादन भी सल्फ्यूरिक एसिड पर निर्भर करता है. ये धातुएं जेट इंजन और लिथियम-आयन बैटरियों के लिए बेहद अहम हैं, जो ड्रोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होती हैं.

एल्यूमिनियम बाजार में हलचल

एल्यूमिनियम का इस्तेमाल विमान, बख्तरबंद गाड़ियां, नौसैनिक सिस्टम और गोला-बारूद बनाने में किया जाता है. ईरान से जुड़े तनाव के कारण इसके बाजार में भी अस्थिरता आई है और कीमतों में करीब 10% तक की बढ़ोतरी हुई है. खाड़ी क्षेत्र का वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन में लगभग 9% योगदान है, लेकिन हालिया हमलों से यूएई और बहरीन के बड़े उत्पादक प्रभावित हुए हैं. इससे लंदन मेटल एक्सचेंज में कीमतें बढ़कर 3,492 पाउंड प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई हैं, ये चार साल का उच्चतम स्तर है.

खाड़ी देश अपने उत्पादन का करीब 75% निर्यात करते हैं. यूरोप और अमेरिका अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, जिसमें मध्य पूर्व की हिस्सेदारी अहम है. ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना गैर-चीनी एल्यूमिनियम सप्लाई के बड़े हिस्से को जोखिम में डाल सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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