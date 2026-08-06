Aravind Sanka Success Story: कब किसे कौन सा आइडिया क्लिक कर जाएं...और वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल हो, यह आप कह नहीं सकते. जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी है अरविंद सांका (Aravind Sanka) की. अरविंद ने एक मामूली ऐप से शुरुआत कर आज 25000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है. जी हां, उन्होंने ऐसे मार्केट में अपने लिये जगह बनाई है जहां इंटरनेशनल कंपनियों के बीच खुद को साबित करना आसान नहीं था. अरविंद सांका (Aravind Sanka) ने ओला और उबर जैसी दिग्गज कंपनियों के बीच अपने स्टार्टअप की जगह बनाई और वह जाना-पहचाना नाम बन गए.
हम बात कर रहे हैं रैपिडो (Rapido) के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद सांका की. 2015 में बाइक टैक्सी के रूप में शुरू हुआ 'रैपिडो' (Rapido) का सफर आज 25,000 करोड़ तक पहुंच गया है. इस कामयाबी के पीछे अरविंद सांका की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत दोनों है. अरविंद ने अपने साथियों पवन गुंटुपल्ली और एसआर ऋषिकेश के साथ मिलकर देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के उस हिस्से पर फोकस किया, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.
रैपिडो के को-फाउंडर ने 2008 से लेकर 2012 के दौरान आईआईटी भुवनेश्वर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. पढ़ाई के दिनों में ही उन्होंने टाटा मोटर्स में इंटर्नशिप की. यहां से उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को गहराई से समझा. पढ़ाई के बाद अरविंद ने फ्लिपकार्ट में कदम रखा, यहां उन्होंने सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स डिवीजन में काम किया. फ्लिपकार्ट में मिले अनुभव से अरविंद ने आगे चलकर रैपिडो का बिजनेस मॉडल तैयार किया.
रैपिडो से पहले अरविंद और उनकी टीम ने 'करियर' (Karrier) नामक लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप शुरू किया था. इसका मकसद शहरों के अंदर सामान की डिलीवरी के लिए कस्टर्स को छोटे फ्रेंट करियर से जोड़ना था. हालांकि, यह बिजनेस उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया. इस असफलता से निराश होने की बजाय अरविंद और उनके साथियों ने बाजार का बारीकी से विश्लेषण किया. उन्होंने महसूस किया कि शहरों में रोजाना सफर करने वाले लोगों की समस्या काफी बड़ी है और इसमें बिजनेस की संभावनाएं हैं.
साल 2015 में रैपिडो की शुरुआत बेहद किफायती दर पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से हुई. शुरुआती सफर आसान नहीं था, क्योंकि कई राज्यों में बाइक टैक्सियों को लेकर पॉलिसी साफ नहीं थी. तमाम चुनौतियों के बावजूद रैपिडो ने हार नहीं मानी और अपने नेटवर्क का लगातर विस्तार करते रहे. आज रैपिडो बाइक टैक्सी के साथ ही ट्रांसपोर्ट के कई दूसरे सेगमेंट में भी पैर जमा चुकी है.
ओला और उबर ने जब इंडियन कैब मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, तब रैपिडो ने उनसे सीधे टकराने के बजाय अलग रास्ता चुना. उन्होंने कारों के बजाय बाइक टैक्सी पर फोकस किया. कम किराया और ट्रैफिक के बीच कम समय में सफर तय करने के कारण रैपिडो धीरे-धीरे युवाओं की पसंद बन गई. छोटी दूरी के सफर के लिए मिली सफलता के बाद कंपनी ने धीरे-धीरे ऑटो रिक्शा और फोर-व्हीलर कैब सर्विसेज में भी अपने कदम रखे.
हाल ही में रैपिडो ने नए फंडिंग राउंड में करीब 2,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस हालिया निवेश के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर 25000 करोड़ के करीब पहुंच गया है. इस शानदार ग्रोथ ने कंपनी के फाउंडर्स को भी मजबूती दी. इसके दम पर अरविंद सांका आज देश की स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे कामयाब एंटरप्रिन्योर में से एक बन गए हैं.