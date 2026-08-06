Aravind Sanka Success Story: कब क‍िसे कौन सा आइड‍िया क्‍ल‍िक कर जाएं...और वो उसकी ज‍िंदगी का सबसे अहम पल हो, यह आप कह नहीं सकते. जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी है अरविंद सांका (Aravind Sanka) की. अरविंद ने एक मामूली ऐप से शुरुआत कर आज 25000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है. जी हां, उन्‍होंने ऐसे मार्केट में अपने ल‍िये जगह बनाई है जहां इंटरनेशनल कंपन‍ियों के बीच खुद को साब‍ित करना आसान नहीं था. अरविंद सांका (Aravind Sanka) ने ओला और उबर जैसी दिग्गज कंपनियों के बीच अपने स्टार्टअप की जगह बनाई और वह जाना-पहचाना नाम बन गए.