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चंद रुपये से ₹3000000000 के कारोबार तक...म‍िल‍िए एक ऐप से साम्राज्‍य खड़ा करने वाले शख्‍स से

Business Idea: आपका एक आइड‍िया आपकी ज‍िंदगी की द‍िशा तय कर सकता है. फ्लिपकार्ट में नौकरी करने वाले अरविंद सांका ने शहरों में लोगों की आने- जाने की समस्‍या को देखकर ऐसा द‍िमाग लगाया क‍ि आज वह 25000 करोड़ की कंपनी के माल‍िक हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:59 PM IST
चंद रुपये से ₹3000000000 के कारोबार तक...म‍िल‍िए एक ऐप से साम्राज्‍य खड़ा करने वाले शख्‍स से
Image Credit: facebook

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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