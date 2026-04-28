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Hindi NewsबिजनेसMay 1 Rule Changes Update: 1 मई से जेब का बजट बिगाड़ सकते हैं ये 7 बड़े बदलाव, जानिए क्या-क्या बदलेगा?

May 1 Rule Changes Update: 1 मई से जेब का बजट बिगाड़ सकते हैं ये 7 बड़े बदलाव, जानिए क्या-क्या बदलेगा?

नए महीने की शुरुआत के साथ बैंक खातों, बीमा योजनाओं, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन गेमिंग और कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर पर असर डालने वाले बदलाव लागू हो सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:00 PM IST
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May 1 Rule Changes Update :  दो दिन बाद...1 मई 2026 से आम लोगों की जेब, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं. नए महीने की शुरुआत के साथ बैंक खातों, बीमा योजनाओं, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन गेमिंग और कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर पर असर डालने वाले बदलाव लागू हो सकते हैं. ऐसे में समय रहते इन अपडेट्स की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके. वित्तीय क्षेत्र में आने वाले इन बदलावों का मकसद डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाना, लेन-देन को पारदर्शी बनाना और ग्राहकों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है. आइए जानते हैं 1 मई से कौन-कौन से नियम बदल सकते हैं?

ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती, नया रेगुलेशन लागू

1 मई से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री नए नियमों के तहत काम करेगी. केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ के गठन को मंजूरी दे दी है. ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट-2025 के तहत गेमिंग कंपनियों को अब नए मानकों का पालन करना होगा. बड़ी राहत ये है कि गेम्स के सर्टिफिकेशन की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है.

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UP में श्रम कानून बदलेगा

उत्तर प्रदेश में मई से नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है. इसके तहत 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 15 मिनट अतिरिक्त काम करने पर भी ओवरटाइम का लाभ मिलेगा. साथ ही बेसिक सैलरी को कुल वेतन का 50 फीसदी रखना अनिवार्य किया जा सकता है. इससे PF और ग्रेच्युटी बढ़ सकती है. हालांकि, इन-हैंड सैलरी पर असर पड़ने की संभावना है.

PMJJBY और PMSBY प्रीमियम कटेगा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का वार्षिक प्रीमियम मई में ऑटो-डेबिट होना है. खातों से ₹436 और ₹20 कट सकते हैं. जिन खाताधारकों ने ये योजनाएं ले रखी हैं, उन्हें खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना चाहिए.

LPG सिलेंडर महंगा हो सकता है

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है. ऐसे में 1 मई को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और सप्लाई दबाव के चलते कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है.

SBI कार्ड ग्राहकों को झटका

एसबीआई कार्ड 1 मई से लेट पेमेंट फीस में बदलाव करने जा रहा है। छोटे बकाये पर भी अब चार्ज देना पड़ सकता है। कुछ कार्ड्स पर एनुअल फीस माफी की शर्तों में भी बदलाव किया गया है। 

e-KYC अपडेट कराना जरूरी

बैंक ग्राहकों के लिए e-KYC अपडेट कराने की समयसीमा 1 मई तक है. अधूरी KYC वाले खातों पर ट्रांजेक्शन रोकने जैसी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में ग्राहक बैंक शाखा, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत अपनी जानकारी अपडेट कर लें.

PF निकासी को लेकर चर्चा तेज

कर्मचारी भविष्य निधि (PF) को लेकर यह चर्चा है कि भविष्य में एटीएम और UPI के जरिए निकासी की सुविधा शुरू हो सकती है. हालांकि, फिलहाल सरकार या EPFO की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

आम लोगों पर क्या होगा असर?

मई से लागू होने वाले ये बदलाव नौकरीपेशा लोगों, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर असर डाल सकते हैं. ऐसे में बैंकिंग रिकॉर्ड सही रखें, टैक्स प्लानिंग समय पर करें और नए नियमों के मुताबिक खुद को अपडेट रखें, ताकि किसी तरह की आर्थिक परेशानी से बचा जा सके.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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May 1 Rule Changes Update

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