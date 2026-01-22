₹65 की सैलरी वाला स्कूल ड्रॉप आउट बना अरबपति, किराए का कमरा और 6 साइकिल के खड़ा कर दिया ₹21000 करोड़ का साम्राज्य

Arun Ice Cream Success Story: मात्र 16 साल के थे, पिता का बिजनेस डूब गया था. घर में पैसों की ऐसी किल्लत हुई कि स्कूल की फीस भरने के पैसे तक नहीं बचे. पढ़ाई छूट गए , घर में खाने की दिक्कत होने लगी. ऐसा लगा कि मानो धीरे-धीरे सब हाथ से फिसल रहा है. घर के बेटे ने पेट भरने के लिए छोटा-मोटा काम करना शुरू किया. टिम्बर डिपो पर नौकरी करनी शुरू की, सैलरी के तौर पर मात्र 65 रुपये मिलते थे. किसी तरह से घर का गुजारा चल पा रहा था. उम्र बढ़कर 21 साल की हो गए. अब लगने लगा कि ये हारी जिदंगी जीना मुश्किल है. उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने न केवल उनकी जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की मुश्किलों को हल कर दिया. ये कहानी है आरजी चंद्रमोगन (RG Chandramogan) की.

65 रुपये की सैलरी से 20000 करोड़ का कारोबार बनाने वाले चंद्रमोगन की कहानी

घर के हालात ने आरजी चंद्रमोगन को मजबूत बना दिया. 65 रुपये की सैलरी कम पड़ने लगी तो उन्होंने ठेला लगाकर कुल्फी बेचना शुरू किया. साल 1970 तक वो गली-गली घूमकर कुल्फी बेचते रहे, लेकिन वो समझ चुके थे बड़ा करने के लिए बड़ा दांव खेलना होगा. तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले के तिरुथंगल शहर में जन्मे चंद्रमोगन ने अपनी पुस्तैनी जमीन बेचकर 25 वर्ग मीटर की एक जगह किराए पर ली. चेन्नई के रोयालपुरम में उन्होंने छोटी सी दुकान खोली.

3 स्टाफ और 6 साईकिल से बना दिया साम्राज्य

चंद्रमोगन ने 3 लोगों को नौकरी पर रखा, 6 साईकिल खरीदी और आइसक्रीम बनाने का काम शुरू किया. दो साल तक वो अपने घर नहीं गए, फैक्ट्री में ही काम करे, वहीं सो जाते थे. आइसक्रीम बनाते थे और साईकिल पर लादकर उसे गली-गली घूमकर बेचते थे. मेहनत का फल भी मिलने लगा और 6महीने के भीचर उन्होंने आइसक्रीम के 15 कार्ट खरीद लिए. 1.5 लाख का रेवेव्यू पहले ही साल में हासिल कर लिया . 4साल के भीतर उनकी कंपनी अरुण आसक्रीम ने आसमान के कैंटीन और मार्केट में 95 फीसदी तक कैप्चर कर लिया. उधार के ₹50 से बना दिया ₹100 करोड़ का धंधा, फुटपाथ पर शर्ट बेचने वाला अमिताभ बच्चन की फिल्म देखकर बना बिजनेस का ‘शहंशाह’

स्वाद से बना कारोबार

साल 1986 में उन्‍होंने कंपनी का नाम बदलकर हटसन एग्रो प्रोडक्ट कर दिया. उनके आइसक्रीम के स्वाद ने जादू कर दिया और प्रोडक्ट की सेल बढ़ती चली गई. उन्होंने प्योर मिल्क के बने आइसक्रीम का खूब प्रचार किया. वहीं रीब्रांडिंग कंपनी ने बूस्ट दिया. उनका कारोबार चेन्नई से निकलकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा के बाजारों में फैल गया. उन्होंने उस दौर में Kwality और Dasaprakash जैसे ब्रांड, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपनी पै बना रखी थी, उसमें सेंधमारी कर दी. उन्होंने तमिलनाडु के 95 फीसदी मार्केट पर कब्जा कर लिया . साल 2020 में अरुण ने 5000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल कर लिया और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट डेयरी ब्रांड बन गया. आज उनकी नेटवर्थ 19077 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है.

21000 करोड़ रुपये की कंपनी

काम बढ़ने के साथ उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली गई. आज कंपनी में 8,000 लोग काम करते हैं. कंपनी के पास अब 1,000 से ज्‍यादा स्‍पेशलाइज्‍ड अरुण आइसक्रीम पार्लर हैं. तिमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश में उनका दबदबा है. साल 2023 में 7200 करोड़ रुपये का कारोबार कर दिया. Arun Ice Cream की पेरेंट कंपनी Hatsun Agro Product Ltd का मार्केटकैप 21,200 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.