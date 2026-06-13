/फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा दोगुना करने में कितना समय लगेगा? यहां समझें पूरा गणित

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI भी वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल की FD पर 7.05% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है. बैंक 1 साल की FD पर 6.75%, 3 साल की FD पर 6.80% और लंबी अवधि की FD पर 7.05% तक ब्याज दे रहा है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक SBI में 10 साल के लिए 5 लाख रुपये की FD कराता है, तो उसे लगभग 5,05,728 रुपये ब्याज मिलेगा. ऐसे में मैच्योरिटी राशि करीब 10,05,728 रुपये हो जाएगी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तुलना में थोड़ा अधिक है.