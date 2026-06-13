/फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा दोगुना करने में कितना समय लगेगा? यहां समझें पूरा गणित

Fixed Deposit : फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को निवेश का सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है. खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए. रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग जोखिम भरे निवेश से बचना चाहते हैं और निश्चित रिटर्न वाली योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे में देश के प्रमुख सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक ब्याज दरों वाली FD योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं. इनमें निवेश की गई राशि करीब 10 साल में दोगुनी हो सकती है.
बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ नागरिकों को 1 साल की FD पर 6.75%, 3 साल की FD पर 6.90%, 5 साल की FD पर 6.90% और 10 साल की FD पर 7% ब्याज दे रहा है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 10 साल के लिए 5 लाख रुपये की FD कराता है, तो 7% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से उसे लगभग 5,00,798 रुपये ब्याज मिलेगा. इस तरह मैच्योरिटी पर कुल राशि करीब 10,00,799 रुपये हो जाएगी, यानी निवेश लगभग दोगुना हो जाएगा.
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI भी वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल की FD पर 7.05% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है. बैंक 1 साल की FD पर 6.75%, 3 साल की FD पर 6.80% और लंबी अवधि की FD पर 7.05% तक ब्याज दे रहा है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक SBI में 10 साल के लिए 5 लाख रुपये की FD कराता है, तो उसे लगभग 5,05,728 रुपये ब्याज मिलेगा. ऐसे में मैच्योरिटी राशि करीब 10,05,728 रुपये हो जाएगी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तुलना में थोड़ा अधिक है.
बैंक ऑफ बड़ौदा की विशेष FD योजना 5 से 10 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है और इस पर 7% ब्याज दिया जा रहा है. वहीं, SBI इसी अवधि की FD पर 7.05% ब्याज दे रहा है. ऐसे में अधिक रिटर्न की चाह रखने वाले वरिष्ठ नागरिक SBI की FD पर विचार कर सकते हैं.