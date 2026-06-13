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फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा दोगुना करने में कितना समय लगेगा? यहां समझें पूरा गणित

बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ नागरिकों को 1 साल की FD पर 6.75%, 3 साल की FD पर 6.90%, 5 साल की FD पर 6.90% और 10 साल की FD पर 7% ब्याज दे रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:47 PM IST
फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा दोगुना करने में कितना समय लगेगा? यहां समझें पूरा गणित
Image Credit: Canva

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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