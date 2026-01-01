Advertisement
trendingNow13060360
Hindi Newsबिजनेसआपकी सैलरी से लेकर बैंक की सेविंग तक, नए साल में बदल रहे इनकम Tax से जुड़े नियम, आपके बटुए पर दिखेगा असर

आपकी सैलरी से लेकर बैंक की सेविंग तक, नए साल में बदल रहे इनकम Tax से जुड़े नियम, आपके बटुए पर दिखेगा असर

Rules Chnage form 1st Jan 2026:  साल 2026 के शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई बड़े बदलाव भी हो गए हैं. सैलरी से लेकर सेविंग तक पर इन नियमों का असर दिखेगा. सरकार की ओर से सैलरी, टैक्स, बैकिंग, पेंशन से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं,जिसका असर आपसी जेब, बचत पर पड़ेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 01, 2026, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी सैलरी से लेकर बैंक की सेविंग तक, नए साल में बदल रहे इनकम Tax से जुड़े नियम, आपके बटुए पर दिखेगा असर

New Money Rules 2026: साल 2026 के शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई बड़े बदलाव भी हो गए हैं. सैलरी से लेकर सेविंग तक पर इन नियमों का असर दिखेगा. सरकार की ओर से सैलरी, टैक्स, बैकिंग, पेंशन से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं,जिसका असर आपसी जेब, बचत पर पड़ेगा. किसी की सैलकी बढ़ेगी तो किसी के टैक्स में बदलाव होंगे.  

सैलरी में क्या होगा बदलाव  

1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है.  8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में  20 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. सैलरी के साथ-साथ पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा. बता दें कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, जिसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से  8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है.    

Add Zee News as a Preferred Source

नए साल में टैक्स पेयर्स को राहत  
 
नए साल में टैक्स भरने वाले लोगों को भी राहत मिलेगा. जनवरी 2026 से नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है. इससे  बैंक ट्रांजेक्शन और खर्चों की ज्यादा डिटेल मांगी जाएगी, जो टैक्स फाइलिंग को आसान कर देगा. वहीं अप्रैल 2026 से पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून लागू होगा.  जापान पीछे छूटा,अब चीन को पछाड़ेगा भारत? ऐसा इंतजाम कि हो जाएगा ड्रैगन का तख्तापलट, इस रिपोर्ट से जिनपिंग क्यों बेचैन ?

 

बैंक सेविंग में बदलाव  

साल 2026 में बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के नियम को सख्त किया गया है, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके. वहीं कई बड़े बैंकों ने एफडी की दरों में बदलाव कर दिया है, जिससे लोगों की सेविंग्स पर असर दिखेगा. SBI, HDFC और PNB जनवरी में ब्याज दरों को बदल दिया है. 

EPFO के नियम बदले  

ईपीएफओ ने एपने कई जरूरी नियमों को बदल दिया है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़े नियमों में बदलाव राहत भरे हो सकते हैं. PF निकासी को तीन हिस्सों में बांटा गया है. मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, शादी और अन्य जरूरतों के लिए पैसा निकलना आसान हो गया है. अब पीएफ निकासी के लिए कागजी कार्रवाई कम हो गई है. वहीं नए साल में पीएफ निकासी के लिए एटीएम और यूपीआई की सुविधा भी मिलने लगेगी.  

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

1 Jan

Trending news

शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा