आपकी सैलरी से लेकर बैंक की सेविंग तक, नए साल में बदल रहे इनकम Tax से जुड़े नियम, आपके बटुए पर दिखेगा असर

New Money Rules 2026: साल 2026 के शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई बड़े बदलाव भी हो गए हैं. सैलरी से लेकर सेविंग तक पर इन नियमों का असर दिखेगा. सरकार की ओर से सैलरी, टैक्स, बैकिंग, पेंशन से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं,जिसका असर आपसी जेब, बचत पर पड़ेगा. किसी की सैलकी बढ़ेगी तो किसी के टैक्स में बदलाव होंगे.

सैलरी में क्या होगा बदलाव

1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है. 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. सैलरी के साथ-साथ पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा. बता दें कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, जिसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए साल में टैक्स पेयर्स को राहत



नए साल में टैक्स भरने वाले लोगों को भी राहत मिलेगा. जनवरी 2026 से नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है. इससे बैंक ट्रांजेक्शन और खर्चों की ज्यादा डिटेल मांगी जाएगी, जो टैक्स फाइलिंग को आसान कर देगा. वहीं अप्रैल 2026 से पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून लागू होगा. जापान पीछे छूटा,अब चीन को पछाड़ेगा भारत? ऐसा इंतजाम कि हो जाएगा ड्रैगन का तख्तापलट, इस रिपोर्ट से जिनपिंग क्यों बेचैन ?

बैंक सेविंग में बदलाव

साल 2026 में बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के नियम को सख्त किया गया है, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके. वहीं कई बड़े बैंकों ने एफडी की दरों में बदलाव कर दिया है, जिससे लोगों की सेविंग्स पर असर दिखेगा. SBI, HDFC और PNB जनवरी में ब्याज दरों को बदल दिया है.

EPFO के नियम बदले

ईपीएफओ ने एपने कई जरूरी नियमों को बदल दिया है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़े नियमों में बदलाव राहत भरे हो सकते हैं. PF निकासी को तीन हिस्सों में बांटा गया है. मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, शादी और अन्य जरूरतों के लिए पैसा निकलना आसान हो गया है. अब पीएफ निकासी के लिए कागजी कार्रवाई कम हो गई है. वहीं नए साल में पीएफ निकासी के लिए एटीएम और यूपीआई की सुविधा भी मिलने लगेगी.