Exclusive: क्या डिजिटल फ्रॉड से मिलेगी राहत? 6G पर क्या है प्लान; अनिल सिंघवी के सवालों पर क्या बोले TRAI चेयरमैन?

Exclusive Interview : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ एक खास Exclusive Interview में टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की. इस बातचीत में उन्होंने स्पैम कॉल्स और डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऊंची इमारतों में नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग, साथ ही 6G की तैयारियों को लेकर पूरा रोडमैप सामने रखा. इसके अलावा इनडोर कनेक्टिविटी और डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन जैसे अहम मुद्दों पर भी खुलकर बात की.

इंटरव्यू में क्या-क्या हुआ खास?

इंटरव्यू के दौरान अनिल सिंघवी ने TRAI चेयरमैन से कई अहम सवाल पूछे, जिनका जवाब अनिल लाहोटी ने विस्तार से दिया. आइए जानते हैं सवाल-जवाब के जरिए इंटरव्यू की प्रमुख बातें.

सवाल : स्पैम कॉल और डिजिटल फ्रॉड को लेकर अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जवाब : अनिल लाहोटी ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उचित दरों पर बेहतर सेवा सुनिश्चित करना TRAI की जिम्मेदारी है. सर्विस क्वालिटी से जुड़े नियमों को समय-समय पर अपग्रेड किया जाता है और इन्हें आधुनिक जरूरतों के अनुसार बदला गया है. स्पैम की समस्या से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित मजबूत सिस्टम तैयार किया गया है. देश में हर दिन करीब 11,000 करोड़ कॉल और SMS होते हैं. टेलीमार्केटिंग स्पैम रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है.

उन्होंने बताया कि जिन ग्राहकों ने टेलीमार्केटिंग कॉल ब्लॉक कर रखी हैं, उनके पास स्पैम कॉल नहीं जातीं। पर्सनल नंबर से कमर्शियल कॉल करने वालों पर रोक लगाने के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है. रोजाना करीब 40 करोड़ कॉल और SMS को ब्लॉक या वॉर्न किया जाता है। हर 1 करोड़ कॉल/SMS पर सिर्फ 1 स्पैम शिकायत सामने आ रही है.

सवाल : डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, यह क्या है?

जवाब : TRAI चेयरमैन ने बताया कि डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. Do Not Disturb रजिस्ट्री के जरिए सेक्टर-वाइज मार्केटिंग कॉल्स को कंट्रोल किया जा सकता है. कई बार कंज्यूमर किसी कंपनी को कंसेंट देता है लेकिन बाद में उसे याद नहीं रहता। डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन के जरिए उपभोक्ता अपने दिए गए कंसेंट को देख और मैनेज कर सकेगा.

सवाल : डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन कब तक लागू होगा?

जवाब : उन्होंने बताया कि इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत बैंकिंग सेक्टर से की गई है. RBI के सहयोग से 11 बड़े बैंकों को इससे जोड़ा गया. यह पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ और सफल रहा. अब इसे इन बैंकों में पूरी तरह लागू करने पर काम हो रहा है. आगे चलकर इसे फाइनेंशियल सेक्टर के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा.

सवाल : बड़े घरों और ऊंची इमारतों में नेटवर्क की समस्या पर क्या काम हो रहा है?

जवाब : अनिल लाहोटी ने कहा कि 4G और 5G यूजर्स का औसतन मासिक डेटा कंजम्पशन करीब 28 GB तक पहुंच गया है. डेटा की खपत बढ़ने के साथ इनडोर कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बन गई है. 5G में हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल होता है, जो दीवारों के अंदर कमजोर पड़ जाता है. इसका समाधान यह है कि बिल्डिंग्स के अंदर लो-पावर एंटेना लगाए जाएं, जिससे बेहतर नेटवर्क मिले. एक ही एंटेना से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपनी सेवाएं दे सकेंगे.

सवाल : क्या यह पता लगाने का कोई तरीका होगा कि किस बिल्डिंग में कनेक्टिविटी बेहतर है?

जवाब :TRAI हर प्रॉपर्टी की डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग करेगा. इसके तहत बिल्डिंग्स को स्टार रेटिंग दी जाएगी, जिससे कंज्यूमर को पहले से पता चल सकेगा कि वहां नेटवर्क कैसा मिलेगा.

सवाल : टेलीकॉम कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छी सर्विस के बीच बैलेंस कैसे बनेगा?

जवाब : उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री का ग्रो करना जरूरी है, तभी सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी. कंज्यूमर और इंडस्ट्री—दोनों के हितों में संतुलन बनाना TRAI की प्राथमिकता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने, स्पेक्ट्रम प्राइस को रेशनलाइज करने और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. सभी नियम इस तरह बनाए जाते हैं कि वे इनोवेशन-फ्रेंडली हों.

सवाल : डिजिटल प्लेटफॉर्म और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर चुनौतियों से जूझ रहा है, TRAI का अप्रोच क्या है?

जवाब :अनिल लाहोटी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना TRAI का मूल सिद्धांत है. छोटे प्लेयर्स को दिक्कत न हो, इसके लिए एंट्री बैरियर कम किए जा रहे हैं. पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग को नई टेक्नोलॉजी से चुनौती मिल रही है, ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया जा रहा है और जहां संभव हो, रेगुलेशन को सरल बनाया जा रहा है.

सवाल : AI को लेकर क्या चिंताएं, मौके और TRAI की आगे की रणनीति है?

जवाब : उन्होंने कहा कि AI आने वाले समय में पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी में अहम भूमिका निभाएगा. यह एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट, जटिल वर्कफ्लो और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में AI की बड़ी भूमिका होगी.

सवाल : 6G को लेकर TRAI का विजन क्या है?

जवाब : अनिल लाहोटी ने कहा कि वॉइस, डेटा और कंटेंट डिलिवरी धीरे-धीरे एक साथ मिल रही हैं. टेलीकॉम नेटवर्क अब सिर्फ कॉल और डेटा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्टोरेज और AI जैसी सुविधाएं भी देंगे. उन्होंने बताया कि 6G टेक्नोलॉजी पूरी तरह AI आधारित होगी और भारत इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है.

कौन हैं अनिल कुमार लाहोटी?

अनिल कुमार लाहोटी जनवरी 2024 से TRAI चेयरमैन पद पर हैं. इससे पहले उन्होंने 37 साल तक रेलवे में अपनी सर्विस दी है. उन्होंने ग्वालियर से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और IIT रुड़की से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.