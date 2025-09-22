गलत जगह इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं कंगाल! इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड्स में ऐसे बांटें अपना पैसा

त्योहारों और नए फाइनेंशियल ईयर की हलचल के बीच इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कहां लगाएं? गलत एसेट क्लास चुनना या बिना रणनीति के इन्वेस्ट करना कई बार भारी पड़ सकता है और मेहनत की कमाई पलभर में डूब सकती है. वहीं सही पोर्टफोलियो अलोकेशन से न सिर्फ रिस्क कंट्रोल होता है बल्कि लंबी अवधि में शानदार रिटर्न भी मिलते हैं. इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था तेज विकास दर, घटती महंगाई और डायनेमिक कैपिटल मार्केट्स के बीच एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ी है.

भारत का जीडीपी हाल में सबसे तेज गति से बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज PMI मल्टी-ईयर हाई पर है. इस वजह से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत हुआ है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी लार्ज-कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा क्योंकि उनकी वैल्यूएशन मिड-टर्म एवरेज से नीचे है. वहीं मिड-कैप में भी ग्रोथ के अच्छे मौके हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है, जो रिस्क झेलने को तैयार हैं.

बॉन्ड्स में स्थिर रिटर्न का भरोसा

2025 में भारत की बॉन्ड यील्ड कर्व में हलचल देखने को मिली है. अगस्त में 10-वर्षीय गवर्नमेंट सिक्योरिटी (G-Sec) की यील्ड 6.57% तक पहुंच गई. भारत और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड गैप ने विदेशी इन्वेस्टर्स का ध्यान भी खींचा है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले महीनों में एक और रेपो रेट कट संभव है. ऐसे में मीडियम-टू-लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स और हाई-ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट में निवेश स्थिर और अट्रैक्टिव रिटर्न दिला सकता है.

सोने में जल्दबाजी न करें, खरीदें किस्तों में

सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है. हाल ही में गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं, जिसकी वजह है वैश्विक अनिश्चितता और इन्वेस्टर्स का रिस्क से बचाव. लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इतनी तेजी के बाद तुरंत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा हो सकता है. अगर सोने में निवेश करना है तो स्टैगर पर्चेजिंग यानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अलग-अलग समय पर खरीदना बेहतर रहेगा.