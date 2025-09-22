गलत जगह इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं कंगाल! इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड्स में ऐसे बांटें अपना पैसा
Advertisement
trendingNow12932456
Hindi Newsबिजनेस

गलत जगह इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं कंगाल! इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड्स में ऐसे बांटें अपना पैसा

त्योहारों और नए फाइनेंशियल ईयर की हलचल के बीच इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कहां लगाएं? गलत एसेट क्लास चुनना या बिना रणनीति के इन्वेस्ट करना कई बार भारी पड़ सकता है और मेहनत की कमाई पलभर में डूब सकती है.

Written By  Shivendra Singh|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गलत जगह इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं कंगाल! इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड्स में ऐसे बांटें अपना पैसा

 त्योहारों और नए फाइनेंशियल ईयर की हलचल के बीच इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कहां लगाएं? गलत एसेट क्लास चुनना या बिना रणनीति के इन्वेस्ट करना कई बार भारी पड़ सकता है और मेहनत की कमाई पलभर में डूब सकती है. वहीं सही पोर्टफोलियो अलोकेशन से न सिर्फ रिस्क कंट्रोल होता है बल्कि लंबी अवधि में शानदार रिटर्न भी मिलते हैं. इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था तेज विकास दर, घटती महंगाई और डायनेमिक कैपिटल मार्केट्स के बीच एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ी है.

भारत का जीडीपी हाल में सबसे तेज गति से बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज PMI मल्टी-ईयर हाई पर है. इस वजह से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत हुआ है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी लार्ज-कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा क्योंकि उनकी वैल्यूएशन मिड-टर्म एवरेज से नीचे है. वहीं मिड-कैप में भी ग्रोथ के अच्छे मौके हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है, जो रिस्क झेलने को तैयार हैं.

यह भी पढ़ें : फेस्टिव डिमांड के चलते गोल्ड ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए आज का रेट

Add Zee News as a Preferred Source

बॉन्ड्स में स्थिर रिटर्न का भरोसा

2025 में भारत की बॉन्ड यील्ड कर्व में हलचल देखने को मिली है. अगस्त में 10-वर्षीय गवर्नमेंट सिक्योरिटी (G-Sec) की यील्ड 6.57% तक पहुंच गई. भारत और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड गैप ने विदेशी इन्वेस्टर्स का ध्यान भी खींचा है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले महीनों में एक और रेपो रेट कट संभव है. ऐसे में मीडियम-टू-लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स और हाई-ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट में निवेश स्थिर और अट्रैक्टिव रिटर्न दिला सकता है.

सोने में जल्दबाजी न करें, खरीदें किस्तों में

सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है. हाल ही में गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं, जिसकी वजह है वैश्विक अनिश्चितता और इन्वेस्टर्स का रिस्क से बचाव. लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इतनी तेजी के बाद तुरंत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा हो सकता है. अगर सोने में निवेश करना है तो स्टैगर पर्चेजिंग यानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अलग-अलग समय पर खरीदना बेहतर रहेगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Personal Finance

Trending news

H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
;