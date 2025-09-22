GST 2.0 लॉन्च: 90% सामान पर टैक्स आधा, जानिए कैसे महंगाई से मिलेगी राहत और बढ़ेगी खरीदारी

आज सुबह भारतवासियों ने जब दूध, घी, दही, दवाइयों और यहां तक कि गाड़ियों के नए दाम देखे, तो यह किसी खुशखबरी से कम नहीं था. लंबे इंतजार के बाद देश में GST 2.0 लागू हो गया है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस नई टैक्स व्यवस्था ने कई स्लैब्स को खत्म कर लगभग 90% सामान को 12% स्लैब से घटाकर 5% पर ला दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे उपभोक्ताओं की जेब में सीधे 2 लाख करोड़ रुपये की राहत करार दिया है.

परिवारों के लिए यह बदलाव सिर्फ कागज़ी सुधार नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खर्च में वास्तविक बचत है. अमूल ने अपने 700 से अधिक प्रोडक्ट पैक्स के दाम घटाए हैं, जिसमें घी अब 40 रुपये लीटर सस्ता हो गया है. मदर डेयरी ने दूध 2 रुपये लीटर तक कम कर दिया है. एक परिवार जो रोजाना 1 लीटर दूध खरीदता है, महीने भर में करीब 60 रुपये बचाएगा, जो महंगाई से जूझ रहे घरों के लिए बड़ी राहत है.

त्योहारी सीजन को मिलेगा बूस्ट

सरकार ने इस सुधार को त्योहारी सीजन से ठीक पहले लागू किया है. नवरात्रि, दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दिवाली के समय खरीदारी का उत्सव चरम पर होता है. दुकानदार और ब्रांड्स अब GST प्राइस कट के साथ अपने ऑफर पेश कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स शो-रूम में टीवी और वॉशिंग मशीन के नए प्राइस टैग लगे हैं, जबकि ऑटोमोबाइल कंपनियां दिवाली डिस्काउंट्स के साथ जीएसटी कट का फायदा भी दिखा रही हैं. ग्रांट थॉर्नटन भारत के मुताबिक, FMCG प्रोडक्ट्स की कीमतें 8–10% तक घट सकती हैं, जिससे इंडस्ट्री को निकट भविष्य में 2–3% की एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलेगी. ऑटो सेक्टर को भी एसयूवी और टू-व्हीलर बुकिंग्स में उछाल की उम्मीद है.

गांवों और कस्बों तक असर

GST 2.0 का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजार भी इसका फायदा उठा सकें. जूट बैग, हैंडीक्राफ्ट, चाय और कृषि उत्पाद जैसे रोजमर्रा के सामान पर अब कम टैक्स लगेगा. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को भी बड़ा बाज़ार मिलेगा.

अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुधार खपत को नई गति देगा. CRISIL के अनुसार, औसत जीएसटी रेट 11% से घटकर करीब 9% हो गई है. कार, टू-व्हीलर और रोजमर्रा के उत्पाद सस्ते होने से मध्यमवर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी. मूडीज ने भी इसे भारतीय कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट पॉजिटिव बताया है.