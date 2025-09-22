 GST 2.0 लॉन्च: 90% सामान पर टैक्स आधा, जानिए कैसे महंगाई से मिलेगी राहत और बढ़ेगी खरीदारी
Advertisement
trendingNow12932536
Hindi Newsबिजनेस

GST 2.0 लॉन्च: 90% सामान पर टैक्स आधा, जानिए कैसे महंगाई से मिलेगी राहत और बढ़ेगी खरीदारी

लंबे इंतजार के बाद आज से देश भर में GST 2.0 लागू हो गया है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस नई टैक्स व्यवस्था ने कई स्लैब्स को खत्म कर लगभग 90% सामान को 12% स्लैब से घटाकर 5% पर ला दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST 2.0 लॉन्च: 90% सामान पर टैक्स आधा, जानिए कैसे महंगाई से मिलेगी राहत और बढ़ेगी खरीदारी

आज सुबह भारतवासियों ने जब दूध, घी, दही, दवाइयों और यहां तक कि गाड़ियों के नए दाम देखे, तो यह किसी खुशखबरी से कम नहीं था. लंबे इंतजार के बाद देश में GST 2.0 लागू हो गया है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस नई टैक्स व्यवस्था ने कई स्लैब्स को खत्म कर लगभग 90% सामान को 12% स्लैब से घटाकर 5% पर ला दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे उपभोक्ताओं की जेब में सीधे 2 लाख करोड़ रुपये की राहत करार दिया है.

परिवारों के लिए यह बदलाव सिर्फ कागज़ी सुधार नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खर्च में वास्तविक बचत है. अमूल ने अपने 700 से अधिक प्रोडक्ट पैक्स के दाम घटाए हैं, जिसमें घी अब 40 रुपये लीटर सस्ता हो गया है. मदर डेयरी ने दूध 2 रुपये लीटर तक कम कर दिया है. एक परिवार जो रोजाना 1 लीटर दूध खरीदता है, महीने भर में करीब 60 रुपये बचाएगा, जो महंगाई से जूझ रहे घरों के लिए बड़ी राहत है.

त्योहारी सीजन को मिलेगा बूस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने इस सुधार को त्योहारी सीजन से ठीक पहले लागू किया है. नवरात्रि, दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दिवाली के समय खरीदारी का उत्सव चरम पर होता है. दुकानदार और ब्रांड्स अब GST प्राइस कट के साथ अपने ऑफर पेश कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स शो-रूम में टीवी और वॉशिंग मशीन के नए प्राइस टैग लगे हैं, जबकि ऑटोमोबाइल कंपनियां दिवाली डिस्काउंट्स के साथ जीएसटी कट का फायदा भी दिखा रही हैं. ग्रांट थॉर्नटन भारत के मुताबिक, FMCG प्रोडक्ट्स की कीमतें 8–10% तक घट सकती हैं, जिससे इंडस्ट्री को निकट भविष्य में 2–3% की एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलेगी. ऑटो सेक्टर को भी एसयूवी और टू-व्हीलर बुकिंग्स में उछाल की उम्मीद है.

गांवों और कस्बों तक असर

GST 2.0 का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजार भी इसका फायदा उठा सकें. जूट बैग, हैंडीक्राफ्ट, चाय और कृषि उत्पाद जैसे रोजमर्रा के सामान पर अब कम टैक्स लगेगा. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को भी बड़ा बाज़ार मिलेगा.

अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुधार खपत को नई गति देगा. CRISIL के अनुसार, औसत जीएसटी रेट 11% से घटकर करीब 9% हो गई है. कार, टू-व्हीलर और रोजमर्रा के उत्पाद सस्ते होने से मध्यमवर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी. मूडीज ने भी इसे भारतीय कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट पॉजिटिव बताया है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

GST reform 2025

Trending news

दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
;