Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /100% शुद्धता के टेस्ट में फेल हुआ डाबर, शहद, घी समेत इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक, सरकार ने पकड़ा 140 साल पुरानी कंपनी का झोल

100% शुद्धता के टेस्ट में फेल हुआ डाबर, शहद, घी समेत इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक, सरकार ने पकड़ा 140 साल पुरानी कंपनी का झोल

DABUR INDIA: 100 फीसदी शुद्धता का दावा करना डाबर को महंगा पड़ा है. FSSAI ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है. शुद्धता के टेस्ट पर डाबर के ये प्रोडक्ट्स फेल हो गए हैं, जिसके बाद उनकी बिक्री फौरन रोक दी गई है.

Published: Aug 04, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:01 PM IST
100% शुद्धता के टेस्ट में फेल हुआ डाबर, शहद, घी समेत इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक, सरकार ने पकड़ा 140 साल पुरानी कंपनी का झोल

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भगवान शिव हैं इस दिशा के देवता, भूलकर भी न रखें यहां ये चीजें; जानें वास्‍तु नियम
2
3
4
5