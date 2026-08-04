/100% शुद्धता के टेस्ट में फेल हुआ डाबर, शहद, घी समेत इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक, सरकार ने पकड़ा 140 साल पुरानी कंपनी का झोल

FSSAI ने अपनी जांच में डाबर के प्रोडक्ट्स में 100 फीसदी शुद्धता वाले दावों को गलत पाया है. संस्था का कहना है कि डाबर की वेबसाइट पर इन प्रोडक्ट्स को 100% नैचुरल, 100% प्योर, 100% ऑर्गेनिक होने का दावा किया गया है. जबकि ये दावे FSS विनियम, 2018 के नियम का उल्लंघन हैं, FSSAI का कहना है कि कंपनी के इन दावों को साबित नहीं किया जा सका. ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं.