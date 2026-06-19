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सफोला, किंडर जॉय...कई ब्रांड्स पर FSSAI का बड़ा एक्शन; चॉकलेट-नूडल्स खाने से पहले रहें सावधान

FSSAI के मुताबिक, कुछ उत्पादों पर किए गए दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं. मारिको के सफोला टोटल हार्ट प्रो मल्टी सोर्स कुकिंग ऑयल पर 'हार्ट प्रो' जैसे शब्दों और संबंधित तस्वीरों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:07 PM IST
सफोला, किंडर जॉय...कई ब्रांड्स पर FSSAI का बड़ा एक्शन; चॉकलेट-नूडल्स खाने से पहले रहें सावधान
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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