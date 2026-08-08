/FSSAI का बड़ा एक्शन, CHHEDA स्पेशलिटीज फूड्स और VKC नट्स के लाइसेंस पर कार्रवाई, निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां

निरीक्षण में कच्चे माल के स्टोरेज क्षेत्र की दीवारों और छत पर भारी मात्रा में काली फफूंद और फंगल ग्रोथ भी देखी गई. स्टोरेज एरिया में फर्श गंदा और चिकना पाया गया, जबकि वहां चूहे की बीट और खाद्य पदार्थों के अवशेष भी मौजूद थे. जांच के दौरान मशीनरी में जंग और क्षति, टूटे-फूटे बर्तनों, उखड़ते पेंट और क्षतिग्रस्त प्लास्टर जैसी कमियां भी सामने आईं. इसके अलावा खुले क्रेट में रखे अंजीर के पास जीवित छिपकली मिलने की बात भी निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आई. खाद्य उत्पादों पर मक्खियां देखी गईं, जबकि परिसर में चूहे की बीट और क्षतिग्रस्त कार्टन में रखे खजूर भी पाए गए.