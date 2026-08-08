/FSSAI का बड़ा एक्शन, CHHEDA स्पेशलिटीज फूड्स और VKC नट्स के लाइसेंस पर कार्रवाई, निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां

FSSAI Big Action : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में मुंबई कि CHHEDA स्पेशलिटीज फूड्स और उत्तर प्रदेश की M/s VKC नट्स के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद नियामकीय कार्रवाई की गई है.
मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित CHHEDA स्पेशलिटीज फूड्स खाद्य उत्पादों, खासकर एथनिक स्नैक्स और केले के चिप्स के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कंपनी है. कंपनी करीब 25 वर्षों से कारोबार कर रही है. निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े गंभीर उल्लंघनों को लेकर कार्रवाई की गई. वहीं, उत्तर प्रदेश में VKC Nuts के परिसर के निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद कंपनी का FSSAI लाइसेंस निलंबित किया गया. FSSAI की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, तैयार माल के भंडारण क्षेत्र में रखे पिस्ता में जीवित कीड़े पाए गए.
निरीक्षण में कच्चे माल के स्टोरेज क्षेत्र की दीवारों और छत पर भारी मात्रा में काली फफूंद और फंगल ग्रोथ भी देखी गई. स्टोरेज एरिया में फर्श गंदा और चिकना पाया गया, जबकि वहां चूहे की बीट और खाद्य पदार्थों के अवशेष भी मौजूद थे. जांच के दौरान मशीनरी में जंग और क्षति, टूटे-फूटे बर्तनों, उखड़ते पेंट और क्षतिग्रस्त प्लास्टर जैसी कमियां भी सामने आईं. इसके अलावा खुले क्रेट में रखे अंजीर के पास जीवित छिपकली मिलने की बात भी निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आई. खाद्य उत्पादों पर मक्खियां देखी गईं, जबकि परिसर में चूहे की बीट और क्षतिग्रस्त कार्टन में रखे खजूर भी पाए गए.
इन निरीक्षणों से खाद्य पदार्थों के निर्माण, रखरखाव और भंडारण के दौरान स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में गंभीर कमियों का संकेत मिला है. इसी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नियामकीय कार्रवाई की. FSSAI पिछले कुछ समय से खाद्य कारोबारियों के खिलाफ निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान तेज कर रहा है. कार्रवाई में स्वच्छता, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, लेबलिंग और भ्रामक दावों से जुड़े उल्लंघनों को शामिल किया जा रहा है.
उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर खाद्य सुरक्षा नियामक लाइसेंस निलंबित या रद्द करने के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक आदेश और गैर-अनुपालन वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक जैसी कार्रवाई भी कर सकता है. FSSAI की इस कार्रवाई से साफ है कि खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. नियामक का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य उत्पादों से बचाना है, जो खराब स्वच्छता या अन्य सुरक्षा खामियों के कारण स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं.