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FSSAI का बड़ा एक्शन, CHHEDA स्पेशलिटीज फूड्स और VKC नट्स के लाइसेंस पर कार्रवाई, निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां

FSSAI फूड कारोबारियों के खिलाफ स्वच्छता, विनिर्माण प्रक्रियाओं, उत्पाद सुरक्षा, लेबलिंग और भ्रामक दावों से जुड़े उल्लंघनों को लेकर निरीक्षण और नियामकीय कार्रवाई तेज कर रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 08, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:50 PM IST
FSSAI का बड़ा एक्शन, CHHEDA स्पेशलिटीज फूड्स और VKC नट्स के लाइसेंस पर कार्रवाई, निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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