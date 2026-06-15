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'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'जीरो मैदा' के दावों पर FSSAI सख्त, गुमराह करने वालों पर शिकंजा; कंपनियों को भेजा नोटिस

FSSAI ने इंग्रेडिएंट्स से जुड़े दावों पर चिंता जताते हुए स्टोरिया जूस पोमोग्रेनेट को नोटिस जारी किया है. रेग्युलेटर का कहना है कि उत्पाद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग से उपभोक्ताओं को यह भ्रम हो सकता है कि ये अनार का जूस है, जबकि इसमें सिर्फ 4 प्रतिशत अनार जूस कॉन्संट्रेट मौजूद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:12 PM IST
'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'जीरो मैदा' के दावों पर FSSAI सख्त, गुमराह करने वालों पर शिकंजा; कंपनियों को भेजा नोटिस
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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