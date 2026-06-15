'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'जीरो मैदा' के दावों पर FSSAI सख्त, गुमराह करने वालों पर शिकंजा; कंपनियों को भेजा नोटिस

FSSAI Action : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कंज्यूमर को गुमराह करने वाले ब्रांड नामों, ट्रेड नेम और प्रोडक्ट दावों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को नोटिस जारी किया है. रेग्युलेटर ने कंपनियों को लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि कंज्यूमर को भ्रमित होने से बचाया जा सके.
FSSAI ने एक दर्जन से अधिक उत्पादों और ट्रेड नेम्स पर कार्रवाई करते हुए कहा कि ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं. ये कदम स्वास्थ्य, पोषण और सामग्री (इंग्रीडिएंट) आधारित मार्केटिंग दावों पर बढ़ती रेग्युलेटरी निगरानी को दर्शाता है.
FSSAI द्वारा साझा की गई लिस्ट में द हेल्थ फैक्ट्री के 'जीरो मैदा' होल वीट ब्रेड और 'जीरो मैदा' पिज्जा बेस जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं. रेग्युलेटर का कहना है कि ऐसे ट्रेड नेम और उनसे जुड़े दावे कंज्यूमर को गुमराह कर सकते हैं और मौजूदा नियमों के विपरीत प्रतीत होते हैं.
FSSAI has issued notices to several food business operators (FBOs) for violating provisions of the FSS Act, 2006 regarding misleading brand names, trade names, and product claims... (1)2 pic.twitter.com/CgSVspoQxS
— FSSAI (@fssaiindia) June 14, 2026
इसके अलावा Troovy के 'रागी चिप्स' और 'मूंग दाल चिप्स' के साथ-साथ हेल्दी चॉइस हेल्दी फूड फॉर हेल्दी लाइफ पोहा, इमामी के 'हेल्थ एड', 'हेल्दी मास्टर' जैसे ब्रांड नामों पर भी सवाल उठाए गए हैं. FSSAI का मानना है कि ऐसे नाम उपभोक्ताओं को उत्पादों के पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के बारे में भ्रामक धारणा दे सकते हैं. नियामक ने Neuherbs True Vitamin को भी नोटिस जारी किया है.
FSSAI के अनुसार 'True Vitamin' शब्द मौजूदा नियमों में परिभाषित या मान्यता प्राप्त नहीं है और ये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है. वहीं, प्लान बी प्लांट बेस्ड वीगन ब्रांड को लेकर भी FSSAI ने आपत्ति जताई है. रेग्युलेटर का कहना है कि ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को यह लग सकता है कि उत्पाद प्रमाणित वीगन हैं, जबकि कंपनी के पास FSSAI लाइसेंस में वीगन खाद्य अनुमोदन की पूर्व स्वीकृति नहीं है. इसके अलावा ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स और वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक जैसे ब्रांडों की भी जांच की गई. FSSAI ने कहा कि इन उत्पादों के पास ऑर्गेनिक दावों को साबित करने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट और मंजूरियां नहीं हैं.
सामग्री संबंधी दावों पर भी नियामक ने सख्ती दिखाई है. FSSAI ने स्टोरिया जूस अनार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इसकी ब्रांडिंग से उपभोक्ताओं को यह भ्रम हो सकता है कि यह अनार का जूस है, जबकि इसमें केवल 4 प्रतिशत अनार जूस सांद्र (कॉन्संट्रेट) मौजूद है.