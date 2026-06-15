'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'जीरो मैदा' के दावों पर FSSAI सख्त, गुमराह करने वालों पर शिकंजा; कंपनियों को भेजा नोटिस

FSSAI के अनुसार 'True Vitamin' शब्द मौजूदा नियमों में परिभाषित या मान्यता प्राप्त नहीं है और ये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है. वहीं, प्लान बी प्लांट बेस्ड वीगन ब्रांड को लेकर भी FSSAI ने आपत्ति जताई है. रेग्युलेटर का कहना है कि ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को यह लग सकता है कि उत्पाद प्रमाणित वीगन हैं, जबकि कंपनी के पास FSSAI लाइसेंस में वीगन खाद्य अनुमोदन की पूर्व स्वीकृति नहीं है. इसके अलावा ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स और वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक जैसे ब्रांडों की भी जांच की गई. FSSAI ने कहा कि इन उत्पादों के पास ऑर्गेनिक दावों को साबित करने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट और मंजूरियां नहीं हैं.