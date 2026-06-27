FSSAI ने SAJ फूड प्रोडक्ट्स को भेजा नोटिस, भ्रामक दावों के आरोप में कसा शिकंजा

FSSAI ने ये भी कहा कि 100% आटा का दावा नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उत्पाद में अन्य सामग्री और एडिटिव्स भी शामिल हैं. साथ ही प्राधिकरण ने अपने उस एडवाइजरी का भी हवाला दिया, जिसमें पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर 100% जैसे दावों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, FSSAI ने उत्पाद के नाम 'ईट फिट डाइजेस्टिव' पर भी आपत्ति जताई है. प्राधिकरण के अनुसार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग & क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के तहत इस तरह के दावे के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है.