FSSAI ने SAJ फूड प्रोडक्ट्स को भेजा नोटिस, भ्रामक दावों के आरोप में कसा शिकंजा

Misleading Claims: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने SAJ फूड प्रोडक्ट्स को उसके 'ईट फिट डाइजेस्टिव बिस्किट' पर किए गए कथित भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किया है. ये कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद की गई. ग्राहकों की शिकायत के बाद FSSAI ने ईट फिट डाइजेस्टिव बिस्कुट बनाने वाली एसएजे फूड प्रोडक्ट्स को नोटिस जारी किया है.
कंपनी पर अपने उत्पाद को लेकर भ्रामक दावे करने का आरोप है. इसके चलते उसे जवाब देने के लिए कहा गया है. इस कार्रवाई के बाद कंपनी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं. इसमें उत्पाद की लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा विज्ञापन नियमों के अनुपालन में कथित विसंगतियों का आरोप लगाया गया था.
नोटिस के मुताबिक, शिकायत में कहा गया कि प्रोडक्ट के फ्रंट लेबल पर '100% आटा' होने का दावा किया गया है, जबकि सामग्री (इंग्रीडिएंट्स) की लिस्ट में केवल 72.33 प्रतिशत आटा होने का उल्लेख है. ऐसे में ये दावा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला हो सकता है. मामले की जांच के दौरान FSSAI ने उत्पाद के दावों में कई तरह की नियामकीय खामियां पाईं. प्राधिकरण ने कहा कि का दावा भी भ्रामक प्रतीत होता है, क्योंकि उत्पाद में माल्टोडेक्सट्रिन और ग्लूकोज सिरप सॉलिड्स मौजूद होने की बात सामने आई है.
FSSAI ने ये भी कहा कि 100% आटा का दावा नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उत्पाद में अन्य सामग्री और एडिटिव्स भी शामिल हैं. साथ ही प्राधिकरण ने अपने उस एडवाइजरी का भी हवाला दिया, जिसमें पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर 100% जैसे दावों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, FSSAI ने उत्पाद के नाम 'ईट फिट डाइजेस्टिव' पर भी आपत्ति जताई है. प्राधिकरण के अनुसार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग & क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के तहत इस तरह के दावे के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है.