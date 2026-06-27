Add Zee Business As A Preferred Source
App

FSSAI ने SAJ फूड प्रोडक्ट्स को भेजा नोटिस, भ्रामक दावों के आरोप में कसा शिकंजा

नोटिस के मुताबिक, प्रोडक्ट के फ्रंट लेबल पर '100% आटा' होने का दावा किया गया है, जबकि सामग्री (इंग्रीडिएंट्स) की लिस्ट में केवल 72.33 प्रतिशत आटा होने का उल्लेख है. ऐसे में ये दावा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला हो सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 27, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:37 PM IST
FSSAI ने SAJ फूड प्रोडक्ट्स को भेजा नोटिस, भ्रामक दावों के आरोप में कसा शिकंजा
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संजू बाहर, वैभव अंदर! इन 3 फ्लॉप खिलाड़ियों का पत्ता काटेंगे कप्तान अय्यर?
IRE Vs IND47 min ago
2
healthy living tips50 min ago
3
Akshay Kumar1 hr ago
4
Rashifal July 20261 hr ago
5
Sanae Takaichi1 hr ago