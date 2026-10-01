FSSAI ने 2 फूड कंपनियों पर कसा शिकंजा, लाइसेंस तुरंत सस्पेंड; जानें पूरा मामला

FSSAI के मुताबिक, फैसिलिटी में जंग लगे और खराब हो चुके इक्विपमेंट पाए गए. खाने वाले तेल को मिलाने के लिए लोहे और फेरस टैंक और बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था. रेगुलेटर ने शिवम एग्रो में काम करने वाली इन-हाउस लैब न होने की बात भी उठाई और कहा कि कंपनी इंस्पेक्शन के दौरान तैयार फूड प्रोडक्ट्स की समय-समय पर होने वाली टेस्टिंग के रिकॉर्ड नहीं दिखा पाई. दोनों कंपनियों की लेबलिंग में कमियां पाई गईं. जहां TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स ने लेबल पर फूड प्रोडक्ट्स के नाम ठीक से नहीं बताए थे. वहीं, शिवम एग्रो ने प्लांट-बेस्ड खाने वाले तेल के प्रोडक्ट पर सर्विंग की जानकारी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गलत बताई थी. इन बातों का पता चलने के बाद FSSAI ने दोनों कंपनियों को सस्पेंशन पीरियड के दौरान तुरंत अपना सारा फूड बिजनेस बंद करने का निर्देश दिया है.