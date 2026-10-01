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FSSAI ने 2 फूड कंपनियों पर कसा शिकंजा, लाइसेंस तुरंत सस्पेंड; जानें पूरा मामला

फूड रेगुलेटर ने कहा कि जांच के दौरान फूड सेफ्टी के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद शिवम एग्रो और TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 01, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 05:42 PM IST
FSSAI ने 2 फूड कंपनियों पर कसा शिकंजा, लाइसेंस तुरंत सस्पेंड; जानें पूरा मामला
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

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जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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