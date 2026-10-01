FSSAI ने 2 फूड कंपनियों पर कसा शिकंजा, लाइसेंस तुरंत सस्पेंड; जानें पूरा मामला

FSSAI's Latest Action : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने गुरुवार को TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स और शिवम एग्रो के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. इन कंपनियों की फैसिलिटीज में जांच के दौरान फूड सेफ्टी और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गई थीं. ये कार्रवाई तब शुरू की गई जब एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर किए गए खाने को लेकर एक ग्राहक की शिकायत के बाद TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स की जांच की गई.
इस जांच के दौरान, FSSAI अधिकारियों को फ़ूड प्रोसेसिंग एरिया में साफ-सफाई और सैनिटेशन के खराब स्टैंडर्ड, कीड़े-मकोड़े, बिल्लियों की गंदगी और बिना ढके हुए नाले मिले. रेगुलेटर को परिसर में एक्सपायर हो चुके फूड कलर और फ्लेवर भी मिले. सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कच्चे माल और खाने-पीने की चींजों के पास रखे पाए गए. इससे कंटैमिनेशन (दूषित होने) का खतरा बढ़ गया.
इसके अलावा, खाना बनाने वाले कर्मचारियों की साफ-सफाई और सुरक्षा के तरीकों में भी कमी पाई गई. FSSAI ने बताया कि पिछली जांच के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स का कंप्लायंस स्कोर सिर्फ 14 प्रतिशत था.
शिवम एग्रो में भी इसी तरह के उल्लंघन पाए गए, जहां इंस्पेक्टरों ने फैसिलिटी में मक्खियां, कचरा, जमा हुआ सीवेज का पानी और मकड़ियों का जाल देखा. रेगुलेटर ने कहा कि फर्श, इक्विपमेंट, दीवारों और छतों की सफाई ठीक से नहीं हो रही थी, साथ ही चूहों की मौजूदगी और कीड़े-मकोड़ों को रोकने के बेअसर तरीकों के सबूत भी मिले. जांच में स्टोरेज के गलत तरीकों का भी पता चला. इसमें खाने की सामग्री और खाने से जुड़ी न होने वाली चींजों को एक साथ रखा गया था. सुरक्षा के तय नियमों के उलट, खाने-पीने के प्रोडक्ट्स को कॉरिडोर और अस्थायी स्टोरेज एरिया में भी रखा गया था.
FSSAI के मुताबिक, फैसिलिटी में जंग लगे और खराब हो चुके इक्विपमेंट पाए गए. खाने वाले तेल को मिलाने के लिए लोहे और फेरस टैंक और बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था. रेगुलेटर ने शिवम एग्रो में काम करने वाली इन-हाउस लैब न होने की बात भी उठाई और कहा कि कंपनी इंस्पेक्शन के दौरान तैयार फूड प्रोडक्ट्स की समय-समय पर होने वाली टेस्टिंग के रिकॉर्ड नहीं दिखा पाई. दोनों कंपनियों की लेबलिंग में कमियां पाई गईं. जहां TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स ने लेबल पर फूड प्रोडक्ट्स के नाम ठीक से नहीं बताए थे. वहीं, शिवम एग्रो ने प्लांट-बेस्ड खाने वाले तेल के प्रोडक्ट पर सर्विंग की जानकारी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गलत बताई थी. इन बातों का पता चलने के बाद FSSAI ने दोनों कंपनियों को सस्पेंशन पीरियड के दौरान तुरंत अपना सारा फूड बिजनेस बंद करने का निर्देश दिया है.