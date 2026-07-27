Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /FSSAI का बड़ा फैसला, अब Energy Drink नहीं लिख सकेंगी कंपनियां, Pepsi, Red Bull समेत सभी ब्रांड्स को दिया 90 दिन का समय

FSSAI का बड़ा फैसला, अब 'Energy Drink' नहीं लिख सकेंगी कंपनियां, Pepsi, Red Bull समेत सभी ब्रांड्स को दिया 90 दिन का समय

FSSAI का कहना है कि भारत में फिलहाल 'Energy Drink' नाम की कोई आधिकारिक खाद्य श्रेणी या मानक मौजूद नहीं है. ऐसे में इस शब्द का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:04 PM IST
FSSAI का बड़ा फैसला, अब 'Energy Drink' नहीं लिख सकेंगी कंपनियां, Pepsi, Red Bull समेत सभी ब्रांड्स को दिया 90 दिन का समय
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नए शिक्षा मंत्री से CBSE 12वीं छात्रों की गुहार, कर दीजिए ये दो मांग पूरी
CBSE Class 12th15 min ago
2
Dongargarh News17 min ago
3
The Traitors 218 min ago
4
cricket20 min ago
5
indian railway25 min ago