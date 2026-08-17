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लिकर कंपनियों को FSSAI की बड़ी राहत, पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए मिला 90 दिन का समय

FSSAI ने फ्लेवर्ड स्पिरिट से जुड़े मामले में कंपनियों को मौजूदा स्टॉक की बिक्री के लिए 90 दिनों की सशर्त छूट दी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 17, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:12 PM IST
लिकर कंपनियों को FSSAI की बड़ी राहत, पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए मिला 90 दिन का समय
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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