लिकर कंपनियों को FSSAI की बड़ी राहत, पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए मिला 90 दिन का समय

Relief to Liquor Makers : शराब कंपनियों से जुड़े फ्लेवर्ड स्पिरिट विवाद में FSSAI ने बड़ा अपडेट दिया है. रेगुलेटर ने कंपनियों को पहले से तैयार स्टॉक को शर्तों के साथ 90 दिनों के भीतर बेचने की अनुमति दी है. इससे UB Spirits और Associated Alcohols & Breweries जैसी कंपनियों को अपने मौजूदा माल को बाजार में निकालने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि, इस राहत के साथ कंपनियों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. स्टॉक की बिक्री शुरू करने से पहले उन्हें पब्लिक नोटिस जारी करना होगा, जिसमें ये स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि संबंधित उत्पाद में एडेड फ्लेवर या एडेड फ्लेवर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ है.