लिकर कंपनियों को FSSAI की बड़ी राहत, पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए मिला 90 दिन का समय

Relief to Liquor Makers : शराब कंपनियों से जुड़े फ्लेवर्ड स्पिरिट विवाद में FSSAI ने बड़ा अपडेट दिया है. रेगुलेटर ने कंपनियों को पहले से तैयार स्टॉक को शर्तों के साथ 90 दिनों के भीतर बेचने की अनुमति दी है. इससे UB Spirits और Associated Alcohols & Breweries जैसी कंपनियों को अपने मौजूदा माल को बाजार में निकालने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि, इस राहत के साथ कंपनियों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. स्टॉक की बिक्री शुरू करने से पहले उन्हें पब्लिक नोटिस जारी करना होगा, जिसमें ये स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि संबंधित उत्पाद में एडेड फ्लेवर या एडेड फ्लेवर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ है.
FSSAI की ओर से दी गई यह छूट केवल मौजूदा स्टॉक पर लागू होगी यानी कंपनियां पहले से तैयार माल को तुरंत नष्ट करने या बाजार से वापस लेने के बजाय तय शर्तों के तहत अगले 90 दिनों में बेच सकेंगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों को हर तरह की छूट मिल गई है. ऐज क्लेम (Age Claim) पर रोक बरकरार रहेगी. इसके साथ ही हाइजीन और अन्य फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों में कंपनियों के परिसरों का निरीक्षण और जांच जारी रहेगी.
जानकारी के मुताबिक, संबंधित इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के बाद मौजूदा स्टॉक को लेकर यह फैसला लिया गया. FSSAI ने कंपनियों को स्टॉक बेचने का मौका तो दिया है. लेकिन, प्रोडक्ट की पहचान और लेबलिंग से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य रखा है.
पूरा मामला उस समय सामने आया जब FSSAI ने बाजार में बिकने वाली रम और व्हिस्की के कुछ सैंपल की जांच की. 3 अगस्त को सामने आई जानकारी के मुताबिक, कुछ उत्पादों में ऐसे बाहरी फ्लेवर पाए गए थे. इनका इस्तेमाल रम और व्हिस्की जैसा स्वाद और सुगंध देने के लिए किया गया था. नियामक की मुख्य आपत्ति फ्लेवर के इस्तेमाल से ज्यादा इस बात को लेकर थी कि इन उत्पादों को बाजार में किस पहचान के साथ बेचा जा रहा था. जांच में आर्टिफिशियल और नेचर-आइडेंटिकल फ्लेवर की मौजूदगी की बात भी सामने आई थी.
नियमों के मुताबिक, अगर किसी स्पिरिट में बाहर से फ्लेवर मिलाया गया है, तो उसे सामान्य रम या व्हिस्की के नाम से पेश करने के बजाय उसकी वास्तविक पहचान उपभोक्ता को बतानी होगी. ऐसे उत्पादों के लिए Rum-flavoured Spirit या Whisky-flavoured स्पिरिट जैसे नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं यानी विवाद का केंद्र केवल फ्लेवर मिलाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को पैकेजिंग पर साफ-साफ बताया जाए कि वह किस तरह का उत्पाद खरीद रहा है.
FSSAI के इस फैसले से UB Spirits और Associated Alcohols & Breweries जैसी कंपनियों को मौजूदा स्टॉक को बाजार में उतारने के लिए फिलहाल राहत जरूर मिली है. 90 दिनों की समयसीमा से कंपनियों को पहले से तैयार माल को बेचने का अवसर मिलेगा. फिर भी, फूड सेफ्टी, हाइजीन और निरीक्षण से जुड़े मामलों में नियामकीय कार्रवाई जारी रहेगी, साथ ही उत्पाद की सही पहचान और उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी देने की शर्तों का पालन कंपनियों के लिए जरूरी होगा.