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2 मिनट वाली मैगी फिर सवालों में, नेस्ले को नोटिस मिलते ही शेयर धड़ाम, KFC-फ्लिपकार्ट को भी देना होगा जवाब

2 मिनट में बनने वाली मैगी फिर से सवालों में घिर गई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मैगी बनाने वाली कंपनी Nestle को नोटिस भेजा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 12, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:46 PM IST
2 मिनट वाली मैगी फिर सवालों में, नेस्ले को नोटिस मिलते ही शेयर धड़ाम, KFC-फ्लिपकार्ट को भी देना होगा जवाब

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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