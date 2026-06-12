FSSAI Notice to Nestle: 2 मिनट में बनने वाली मैगी फिर से सवालों में घिर गई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मैगी बनाने वाली कंपनी Nestle को नोटिस भेजा है. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर शिकायतों के बाद FSSAI ने नोटिस जारी किया है. नेस्ले के अलावा KFC, Flipkart India और Open Secret समेत कई कंपनियों से जवाब मांगा गया है. मैगी पर सवाल उठने और नोटिस मिलने करे बाद नेस्ले के शेयरों में भारी गिरावट आई. Nestle के शेयर 0.82 फीसदी तक गिर गए.
FSSAI ने सोशल मीडिया पर इन कंपनियों के प्रोडक्शन को लेकर मिल रही शिकायतों के आधार पर ये नोटिस जारी किया है और बिना देर किए उन्हें फौरन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) देने का आदेश दिया है. मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायतें मिली थी. मैगी के जिन बैच में कीड़े मिलने की शिकायत मिली थी, उन्हें फौरन बाजार से हटाने का आदेश दिया गया है. नेस्ले के अलावा KFC को भी नोटिस जारी किया गया है. केएफसी के आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित MVR मॉल आउटलेट में कथित तौर पर साफ-सफाई की खामियों को लेकर उसे नोटिस भेजा गया है. कंपनी से हाइजीन, सैनिटेशन , स्टोरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है.
फ्लिपकार्ट इंडिया पर भी एक्शन
नेस्ले के अलावा फ्लिपकार्ट इंडिया पर भी एक्शन हुआ है. फ्लिपकार्ट के खजूर के एक प्रोडक्ट में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद FSSAI ने जवाब मांगा है. कंपनी ने इस पर स्पष्टीकरण मांगी गई है.
नेस्ले ने आरोपों से किया इनकार
नेस्ले ने मैगी में कीड़ा मिलने की शिकायतों का खंडन किया है. नेस्ले की ओर से कहा गया कि वोअनवेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं. कंपनी ने कहा है कि उन्हें ना तो इस तरह का कोई सैंपल मिला है और ना ही जिस अकाउंट से ये दावा किया जा रहा है उससे संपर्क हो रहा है. जिस बैच की मैगी पर सवाल उठे हैं, उसकी क्वालिटी रिकॉर्ड्स, मार्केट सैंपल्स, टेस्ट रिपोर्ट्स की डिटेल्स जमा कराई जा चुकी है.
पहले लेड मिलने का लगा था आरोप
मैगी पर इससे पहले भी सवाल उठा है. साल 2015 में मैगी में तय मात्रा ने अधिक लेड मिलने का मामला सामने आया था. FSSAI ने अपनी जांच में पाया था कि मैगी में तय सीमा से ज्यादा लेड है, जिसके बाद कंपनी को प्रोडक्ट्स बाजार से वापस लेना पड़ा था. मैगी की सेल को गहरा झटका लगा था. कंपनी को भारी नुकसान हुआ था और कमबैक करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी.