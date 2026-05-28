ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोने का वीडियो वायरल, FSSAI ने IRCTC को भेजा नोटिस

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ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने IRCTC को नोटिस जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक, FSSAI ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए IRCTC से जल्द जवाब मांगा है. वायरल वीडियो में कथित तौर पर ट्रेन संख्या 12223 एलटीटी-एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस के कोच के टॉयलेट एरिया में बर्तन धोते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये लोग IRCTC के कैटरिंग स्टाफ या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी थे.
FSSAI ने इस घटना को बेहद गंभीर और आपत्तिजनक बताया है. खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि टॉयलेट क्षेत्र में बर्तन धोने से खाने-पीने की चीजों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जो यात्रियों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को साफ-सफाई और स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है. नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि खाना बनाने, परोसने और बर्तनों की सफाई के दौरान किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव जरूरी है.
FSSAI ने IRCTC से इस वायरल वीडियो पर स्पष्टीकरण मांगा है और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि इससे पहले भी FSSAI ने सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों के आधार पर क्विक-कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट से खराब गुणवत्ता वाले अंडों की बिक्री को लेकर जवाब तलब किया था.
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