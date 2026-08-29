/सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागा FSSAI, पैक्ड फूड पर दिखेगी रेड वार्निंग; क्या है नया रेड लेबल प्लान?

FSSAI Red Label Plan: अगर आप या आपके बच्चे अक्सर पैक्ड फूड खाते हैं या आपको इनका सेवन पसंद है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, पैकेज्ड फूड को लेकर सेहत से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यदि आप बाजार में मिलने वाले चिप्स, बिस्किट, नमकीन या कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. इसके तहत ज्यादा फैट, चीनी या नमक वाले पैक्ड फूड प्रोडक्ट पर लाल रंग का चेतावनी लेबल लगाने का प्रपोजल दिया गया है.