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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागा FSSAI, पैक्ड फूड पर दिखेगी रेड वार्निंग; क्या है नया रेड लेबल प्लान?

FSSAI in Supreme Court: आने वाले कुछ दिनों में कोई पैकेज्ड फूड खरीदेंगे तो हो सकता है उस पर आपको रेड कलर का हेक्सागोन निशान दिखाई दे. इस निशान के बेस पर आप पहचान कर सकेंगे कि संबंधित प्रोडक्ट में क्या किस मात्रा में मिला है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 29, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:19 AM IST
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागा FSSAI, पैक्ड फूड पर दिखेगी रेड वार्निंग; क्या है नया रेड लेबल प्लान?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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