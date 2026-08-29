/सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागा FSSAI, पैक्ड फूड पर दिखेगी रेड वार्निंग; क्या है नया रेड लेबल प्लान?

FSSAI Red Label Plan: अगर आप या आपके बच्चे अक्सर पैक्ड फूड खाते हैं या आपको इनका सेवन पसंद है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, पैकेज्ड फूड को लेकर सेहत से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यदि आप बाजार में मिलने वाले चिप्स, बिस्किट, नमकीन या कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. इसके तहत ज्यादा फैट, चीनी या नमक वाले पैक्ड फूड प्रोडक्ट पर लाल रंग का चेतावनी लेबल लगाने का प्रपोजल दिया गया है.
एफएसएसएआई (FSSAI) की तरफ से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई फटकार के दो हफ्ते बाद आया है, जिसमें अदालत ने FSSAI की ढिलाई को लेकर सवाल उठाए थे. 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को अंतिम मौका देते हुए पूछा था कि क्या वे देश के लोगों और खासकर बच्चों को सेहतमंद नहीं देखना चाहते. अदालत ने सख्त लहजे में यह भी सवाल किया था कि क्या खाद्य निर्माताओं का दबाव FSSAI पर हावी हो रहा है. इसके बाद FSSAI ने कदम उठाते हुए शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया है.
सुप्रीम कोर्ट में FSSAI की तरफ से दायर हलफनामे के अनुसार अब फूड प्रोडक्ट के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लाल रंग का हेक्सागोन (Hexagonal) चेतावनी वाला निशान लगाना होगा. लाल कलर वाला यह लेबल ऐसे प्रोडक्ट पर दिखेगा जिनमें फैट, चीनी या नमक में से कोई दो या उससे ज्यादा तत्व तय लिमिट से ज्यादा होंगे. यह लिमिट ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) के 2024 के दिशानिर्देशों के बेस पर तय की जाएगी. इससे आम कस्टमर पैकेट देखते ही पहचान सकेंगे कि खाने का सामान सेहत के लिए सही है या नहीं.
प्रस्तावित नियमों के तहत यदि किसी प्रोडक्ट में फैट और नमक ज्यादा है, तो उस पर "HIGH FAT HIGH SALT" लिखा जाएगा. लेकिन यदि चीनी और फैट ज्यादा है तो "HIGH FAT HIGH SUGAR" की चेतावनी छपेगी. इसके अलावा ज्यादा मीठे पेय पदार्थ के लिए "HIGHLY SWEETENED BEVERAGE" का अलग लेबल दिया जाएगा. FSSAI का कहना है इसका मकसद ग्राहकों, खासकर बच्चों और संवेदनशील वर्ग को आसान और साफ भाषा में सही जानकारी देना है. इससे वे इन चीजों को खाने से पहले सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे.
FSSAI की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. कविता रामसामी की तरफ से दायर हलफनामे में बताया गया कि चेतावनी के कैरेक्टर (एक अक्षर) का साइज पैकेट के पीछे दी गई न्यूट्रिशनल टेबल के फॉन्ट साइज से कम से कम एक प्वाइंट बड़ा होगा. इससे फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां संबंधित चेतावनी को छोटे अक्षरों में छिपा नहीं सकेंगी. इसके बाद कस्टमर अब दुकान पर सामान उठाते ही एक नजर में यह देख सकेगा कि प्रोडक्ट में हानिकारक तत्व कितनी मात्रा में हैं?
FSSAI ने इस फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (FoPNL) सिस्टम को दो फेज में लागू करने का प्लान किया है. पहले फेज (Phase I) में उन प्रोडक्ट को शामिल किया जाएगा, जिनमें दो या दो से ज्यादा खतरनाक पोषक तत्व अतिरिक्त मात्रा में होंगे. इसके बाद दूसरे फेज (Phase II) में इस नियम का दायरा बढ़ाकर उन सभी प्रोडक्ट को शामिल कर लिया जाएगा, जिनमें कोई भी एक पोषक तत्व लिमिट से ज्यादा पाया जाएगा. इससे इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट में सुधार करने का टाइम मिल सकेगा.
इस नियम में कुछ नेचुरल और एक ही सामग्री से तैयार होने वाले फूड प्रोडक्ट को विशेष राहत दी गई है. इसमें उन प्रोडक्ट को रखा गया है जो एक ही सामग्री से बनते हैं या नेचुरली रूप से फैट, चीनी या नमक से भरपूर होते हैं, उन्हें इस चेतावनी से मुक्त रखा गया है. उदाहरण के तौर पर देसी घी, खाने का तेल, नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसे पारंपरिक प्रोडक्ट पर यह लाल चेतावनी लागू नहीं होगी.
देश में पैकेज्ड फूड पर लेबल लगाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. FSSAI पहले स्टार-रेटिंग सिस्टम या 'इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग' लाने पर विचार कर रहा था. हालांकि, कंपनियों के साथ सहमति नहीं बन पाने के कारण यह योजना अटक गई थी. इसके बाद '3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी' की तरफ से दायर पीएलआई (PLI) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार सीधे चेतावनी वाले रेड लेबल लगाने का निर्देश दिया. इसे अब FSSAI की तरफ से लागू किया जाएगा.