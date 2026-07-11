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ऑनलाइन ग्रॉसरी यूजर्स के लिए अलर्ट! Swiggy Instamart पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, खराब खाना और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की शिकायतों पर भेजे 9 नोटिस

FSSAI के मुताबिक, कई ग्राहकों ने शिकायत की कि खराब प्रोडक्ट मिलने के बाद भी उनकी समस्या का सही समाधान नहीं किया गया है. कुछ मामलों में सिर्फ रिफंड देकर मामला खत्म कर दिया गया. लेकिन, फूड सेफ्टी से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:02 PM IST
ऑनलाइन ग्रॉसरी यूजर्स के लिए अलर्ट! Swiggy Instamart पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, खराब खाना और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की शिकायतों पर भेजे 9 नोटिस
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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