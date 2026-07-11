/ऑनलाइन ग्रॉसरी यूजर्स के लिए अलर्ट! Swiggy Instamart पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, खराब खाना और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की शिकायतों पर भेजे 9 नोटिस

FSSAI Action : अगर आप भी ऑनलाइन ग्रॉसरी या खाने-पीने का सामान मंगाते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टमार्ट को एक-दो नहीं बल्कि 9 नोटिस जारी किए हैं. ये कार्रवाई ग्राहकों की उन शिकायतों के बाद की गई है. इसमें एक्सपायर्ड सामान, खराब क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट और खराब प्रोडक्ट्स मिलने की बात कही गई थी.
FSSAI के मुताबिक, कई ग्राहकों ने शिकायत की कि खराब प्रोडक्ट मिलने के बाद भी उनकी समस्या का सही समाधान नहीं किया गया है. कुछ मामलों में सिर्फ रिफंड देकर मामला खत्म कर दिया गया. लेकिन, फूड सेफ्टी से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
FSSAI को Swiggy Instamart से जुड़े कई अलग-अलग फूड प्रोडक्ट्स को लेकर शिकायतें मिली हैं. कुछ ग्राहकों ने बताया कि उन्हें एक्सपायरी डेट वाले Whey Protein और स्नैक्स डिलीवर किए गए. कई शिकायतों में ऑर्गेनिक अंडों से बदबू आने और उनके खराब होने की बात सामने आई. कुछ लोगों ने दूध और अन्य पैकेज्ड फूड आइटम्स की खराब गुणवत्ता और दूषित होने की शिकायत भी की.
FSSAI ने कहा कि कई ग्राहकों ने पहले कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया और बाद में अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाया. इसके बावजूद कई मामलों में समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. कुछ ग्राहकों को केवल पैसे वापस किए गए, जबकि फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत थी.
FSSAI has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the FSS Act 2006.
The FBO has been directed to submit a detailed explanation & compliance report failing which appropriate legal action will be initiated #FSSAINotice pic.twitter.com/wxejz38L7T
— FSSAI (@fssaiindia) July 11, 2026
जांच के दौरान FSSAI ने यह भी पाया कि स्विगी इंस्टमार्ट पर कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे नामों से बेचे जा रहे थे, जो संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर के लाइसेंस रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे. रेगुलेटर ने कंपनी को निर्देश दिया है कि बिना वैध लाइसेंस वाले नाम या पहचान के किसी भी खाद्य उत्पाद की बिक्री या प्रचार नहीं किया जाए.
FSSAI ने Swiggy Instamart से कई अहम सवालों पर जवाब मांगा है, जिनमें शामिल हैं:
प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को जोड़ने की प्रक्रिया
फूड सेफ्टी नियमों का पालन
प्रोडक्ट की पूरी जानकारी और ट्रेसबिलिटी
खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी
ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा
फूड बिजनेस ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग
क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम
FSSAI ने कंपनी से सभी शिकायतों से जुड़े दस्तावेज और विस्तृत जानकारी मांगी है. कंपनी को यह बताना होगा कि ये घटनाएं क्यों हुईं, इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसका क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम किस तरह काम करता है.
FSSAI अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई ग्राहकों से मिली शिकायतों के आधार पर शुरू की गई है. कई बार ग्राहक शिकायतों के साथ फोटो और अन्य सबूत भी साझा करते हैं. जरूरत पड़ने पर सरकारी एजेंसियां संबंधित खाद्य उत्पादों के सैंपल लेकर उनकी जांच भी कर सकती हैं.
फूड रेगुलेटर ने ग्राहकों के लिए ऐसा सिस्टम भी उपलब्ध कराया है, जहां लोग सीधे खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर सामने आने वाली शिकायतों पर भी नजर रखी जाती है. अगर शिकायत में पर्याप्त जानकारी मिलती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक कॉमर्स सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि ग्राहकों तक सुरक्षित और सही गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट पहुंचें. FSSAI की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज करने पर कंपनियों को नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.