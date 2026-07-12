/आपकी एक शिकायत बचा सकती है सेहत, खाने में लापरवाही पर अब होगी नजर, FSSAI ने लोगों से की बड़ी अपील

FSSAI Urges Citizens to Report Unsafe Food : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने लोगों से अपील की है कि वे असुरक्षित खाद्य पदार्थों, गंदे रसोईघर और खराब खाद्य प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी उसके ऐप के माध्यम से साझा करें.
FSSAI ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए नागरिकों से आग्रह किया है कि वे खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके.
Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) urges people from their official X account to report unsafe food, unhygienic kitchen, and poor handling practices on their App. pic.twitter.com/YUpl2ip40z
— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2026
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की है कि वे खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों को संभालने के तरीकों में किसी भी तरह की लापरवाही नजर आने पर इसकी रिपोर्ट करें. इससे खाद्य सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टमार्ट को एक-दो नहीं बल्कि 9 नोटिस जारी किया था. ये कार्रवाई ग्राहकों की उन शिकायतों के बाद की गई थी जिसमें एक्सपायर्ड सामान, खराब क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट और खराब प्रोडक्ट्स मिलने की बात कही गई थी.
FSSAI को Swiggy Instamart से जुड़े कई अलग-अलग फूड प्रोडक्ट्स को लेकर शिकायतें मिली थीं. कुछ ग्राहकों ने बताया था कि उन्हें एक्सपायरी डेट वाले Whey Protein और स्नैक्स डिलीवर किए गए. कई शिकायतों में ऑर्गेनिक अंडों से बदबू आने और उनके खराब होने की बात सामने आई थी. कुछ लोगों ने दूध और अन्य पैकेज्ड फूड आइटम्स की खराब गुणवत्ता और दूषित होने की शिकायत भी की थी.