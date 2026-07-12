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आपकी एक शिकायत बचा सकती है सेहत, खाने में लापरवाही पर अब होगी नजर, FSSAI ने लोगों से की बड़ी अपील

FSSAI ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए नागरिकों से आग्रह किया है कि वे खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 12, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:20 PM IST
आपकी एक शिकायत बचा सकती है सेहत, खाने में लापरवाही पर अब होगी नजर, FSSAI ने लोगों से की बड़ी अपील
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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