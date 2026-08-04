/ईंधन में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! सरकार ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, जांच में सिर्फ 2 पंप मिले दोषी

सरकार ने बताया कि देशभर में 87 हजार से अधिक पेट्रोल पंपों पर दिन में 8 से 12 बार वाटर इनग्रेशन टेस्ट (Water Ingress Test) किए जा रहे हैं. इन जांचों का उद्देश्य भूमिगत टैंकों में पानी के प्रवेश का पता लगाना है, क्योंकि इससे ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. मंत्रालय ने कहा कि ये अतिरिक्त जांच पहले से चल रही गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को और मजबूत करती हैं. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही किसी भी संभावित समस्या को पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना है.