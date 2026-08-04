/ईंधन में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! सरकार ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, जांच में सिर्फ 2 पंप मिले दोषी

Fuel Adulteration : पेट्रोल और डीजल में मिलावट या कंटैमिनेशन की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में फ्यूल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने फ्यूल सप्लाई चेन में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है.
मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा ईंधन गुणवत्ता जांच व्यवस्था के अलावा अतिरिक्त जांच भी शुरू की गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी समस्या का समय रहते पता लगाया जा सके और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके. सरकार ने कहा कि ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सभी तेल कंपनियों को वितरण के हर स्तर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार ने बताया कि देशभर में 87 हजार से अधिक पेट्रोल पंपों पर दिन में 8 से 12 बार वाटर इनग्रेशन टेस्ट (Water Ingress Test) किए जा रहे हैं. इन जांचों का उद्देश्य भूमिगत टैंकों में पानी के प्रवेश का पता लगाना है, क्योंकि इससे ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. मंत्रालय ने कहा कि ये अतिरिक्त जांच पहले से चल रही गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को और मजबूत करती हैं. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही किसी भी संभावित समस्या को पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना है.
मंत्रालय ने बताया कि बढ़ाई गई निगरानी प्रक्रिया के तहत अब तक 2,000 से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के नमूनों की जांच की जा चुकी है. इन नमूनों में क्लोराइड और सल्फाइड कंटैमिनेशन की जांच की गई. सरकार के मुताबिक, देशभर में अब तक केवल दो पेट्रोल पंपों पर क्लोराइड कंटैमिनेशन पाया गया है. दोनों स्थानों पर तुरंत ईंधन बिक्री रोक दी गई, ताकि ग्राहकों तक खराब गुणवत्ता वाला ईंधन न पहुंचे. इसके बाद मामले की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई.
केंद्र सरकार ने सभी तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे रिफाइनरी, डिपो, परिवहन टैंकर और पेट्रोल पंपों सहित पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में संभावित कंटैमिनेशन की जांच के लिए सक्रिय कदम उठाएं. सरकार ने कहा कि तेल कंपनियां नियमित गुणवत्ता जांच जारी रखेंगी और उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए निगरानी और कड़ी करेंगी.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन में मिलावट या संदूषण पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने दोहराया कि अब तक केवल दो पेट्रोल पंपों पर क्लोराइड कंटैमिनेशन की पुष्टि हुई है और दोनों मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई है. सरकार ने कहा कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तेल कंपनियां लगातार निगरानी करती रहेंगी और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कदम उठाए जाएंगे.