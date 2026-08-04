Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /ईंधन में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! सरकार ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, जांच में सिर्फ 2 पंप मिले दोषी

ईंधन में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! सरकार ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, जांच में सिर्फ 2 पंप मिले दोषी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में मिलावट को लेकर सख्त चेतावनी दी है. सरकार ने कहा कि देशभर में चल रही कड़ी गुणवत्ता जांच के दौरान अब तक केवल दो पेट्रोल पंपों पर क्लोराइड कंटैमिनेशन पाया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 04, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:04 PM IST
ईंधन में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! सरकार ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, जांच में सिर्फ 2 पंप मिले दोषी
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सराय काले खां: थूकने वालों के खिलाफ एनसीआरटीसी का अभियान, 56 लोगों के चालान
2
3
4
5