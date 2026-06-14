/Explainer: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स क्यों बनी सबसे बड़ी चिंता? समझिए भारत की 3F चुनौती और इसका आम आदमी पर क्या होगा असर?

LPG Crude Crisis : वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालात के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों और किसानों को आश्वस्त किया है कि ऊर्जा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आवश्यक सामानों की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है. सरकार का कहना है कि कच्चे तेल, LPG, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है. इससे किसी तरह की कमी की संभावना नहीं है.
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत स्थिति में है. उनके अनुसार देश के पास 60 दिनों से अधिक की जरूरत पूरी करने लायक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार उपलब्ध है.
सरकार के मुताबिक घरेलू स्तर पर LPGउत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता में कमी आई है. पहले जहां प्रतिदिन करीब 32 हजार मीट्रिक टन LPG का उत्पादन होता था, वो अब बढ़कर लगभग 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है. वर्तमान में देश के पास 75 से 80 दिनों की जरूरत के बराबर LPG स्टॉक मौजूद है.
हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मई 2022 से मई 2026 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली. लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में करीब 3.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे कदम भी उठाए हैं. इसके साथ ही सरकार वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक देश में ई-85 ईंधन पंपों की संख्या 500 तक पहुंचाई जाए और दिसंबर 2027 तक इसे बढ़ाकर 5,000 किया जाए.
भारत अपनी खाद की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है और DAP, पोटाश और NPK जैसी खादों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. हर साल इस्तेमाल होने वाले 40 मिलियन टन यूरिया में से लगभग 8-10 मिलियन टन बाहर से मंगाया जाता है. देश में DAP की कुल मांग का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है, जबकि पोटाश की जरूरतें पूरी तरह से विदेशों से खरीदकर ही पूरी की जाती हैं.
इंदौर में ब्रिक्स कृषि बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा खरीफ सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है और आगामी रबी सीजन के लिए भी पहले से तैयारी की जा रही है. मंत्री ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को यूरिया और डीएपी जैसी प्रमुख खादें पहले की रियायती दरों पर मिलती रहेंगी. अतिरिक्त लागत का भार सरकार स्वयं वहन करेगी.
विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के बाहरी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी होता है. कोई भी देश जब कुछ आयात करता है, तो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है. इसका मतलब है कि अगर आयात की गई चीजों की कीमत बढ़ती है, तो विदेशी मुद्रा का बाहर जाना भी बढ़ जाता है. इससे भंडार कम हो जाता है. लगभग 11 महीने के आयात कवर के साथ भारत के बाहरी सेक्टर की मजबूती की विशेषज्ञों ने तारीफ की है. लेकिन, गिरता रुपया और आयात का बढ़ता बिल दबाव डाल रहे हैं और सरकार ने भी तुरंत इस बात की ओर इशारा किया है.
मानसून पर असर डालने वाले अल नीनो की आशंकाओं को लेकर भी सरकार सतर्क है. कृषि मंत्री ने कहा कि संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. साथ ही कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश में ऊर्जा और कृषि सप्लाई चेन मजबूत है तथा आम जनता और किसानों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी.