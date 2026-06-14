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Explainer: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स क्यों बनी सबसे बड़ी चिंता? समझिए भारत की 3F चुनौती और इसका आम आदमी पर क्या होगा असर?

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत स्थिति में है. उनके अनुसार देश के पास 60 दिनों से अधिक की जरूरत पूरी करने लायक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार उपलब्ध है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:32 PM IST
Explainer: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स क्यों बनी सबसे बड़ी चिंता? समझिए भारत की 3F चुनौती और इसका आम आदमी पर क्या होगा असर?
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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