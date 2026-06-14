/Explainer: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स क्यों बनी सबसे बड़ी चिंता? समझिए भारत की 3F चुनौती और इसका आम आदमी पर क्या होगा असर?

हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मई 2022 से मई 2026 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली. लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में करीब 3.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे कदम भी उठाए हैं. इसके साथ ही सरकार वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक देश में ई-85 ईंधन पंपों की संख्या 500 तक पहुंचाई जाए और दिसंबर 2027 तक इसे बढ़ाकर 5,000 किया जाए.