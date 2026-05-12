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Hindi Newsबिजनेसकीमतें बढ़ सकती हैं...’, क्या पेट्रोल-डीजल महंगा होने वाला है? हरदीप पुरी के बयान ने बढ़ाई टेंशन

'कीमतें बढ़ सकती हैं...’, क्या पेट्रोल-डीजल महंगा होने वाला है? हरदीप पुरी के बयान ने बढ़ाई टेंशन

CII एनुअल बिजनेस समिट में पुरी ने कहा कि सरकार ने LPG उत्पादन को 35-36 हजार टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54 हजार टन प्रतिदिन कर दिया है. उन्होंने ये भी साफ किया कि ईंधन कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 12, 2026, 04:18 PM IST
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Source : X/social media
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Petrol-Diesel Prices May Go Up : वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है. साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. CII एनुअल बिजनेस समिट में पुरी ने कहा कि सरकार ने LPG उत्पादन को 35-36 हजार टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54 हजार टन प्रतिदिन कर दिया है. उन्होंने ये भी साफ किया कि ईंधन कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

कब बढ़ी थी पेट्रोल-डीजल की कीमत 

पुरी ने कहा, 'पिछले 75 दिनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन हमने पिछले 4 साल में कीमतें नहीं बढ़ाईं. लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गए इसलिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं. 2022 आखिरी बार था जब कीमतें बढ़ाई गई थीं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कीमतों और चुनावों का कोई संबंध नहीं है.'

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LPG उत्पादन बढ़ाया, कहीं कोई कमी नहीं

तेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की है. उनके मुताबिक, युद्ध शुरू होने से पहले देश में LPG का घरेलू उत्पादन करीब 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन था, जिसे अब बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और पेट्रोल पंपों पर सप्लाई सामान्य बनी हुई है. पुरी ने कहा, 'देश के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार और 45 दिनों का LPG स्टॉक मौजूद है. संकट के दौरान पेट्रोल की खपत 6 फीसदी बढ़ी है, फिर भी किसी पेट्रोल पंप पर ड्राई-आउट नहीं हुआ.'

पीएम मोदी की अपील को बताया ‘वेक-अप  कॉल’

नरेंद्र मोदी की हालिया अपील का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा कि ईंधन की बचत, सोने की खरीद टालने और विदेशी यात्रा कम करने जैसी बातें देश के लिए ‘वेक-अप  कॉल’ हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए लोगों को सोच-समझकर खर्च करना चाहिए. 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोगों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, मेट्रो और रेलवे सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की थी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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