/पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹23 लीटर का नुकसान, क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार; क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल (Crude Oil) के दाम फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए है. इसके बावजूद देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दामों में आई गिरावट के बाद आम जनता को पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक बाजार में फिर से आई जबरदस्त तेजी ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की कंट्रोल पॉलिसी के तहत ग्राहकों को राहत देने के लिए दाम को स्थिर रखा गया है. ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर पर बना हुआ है.