/पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹23 लीटर का नुकसान, क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार; क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद घरेलू बाजार में चिंताएं बढ़ गई हैं. पिछले कुछ दिन से क्रूड ऑयल में जारी तेजी का सिलसिला गुरुवार सुबह भी जारी रहा. कारोबारी सत्र के दौरान गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड चढ़कर 101 डॉलर प्रति बैरल के पार और WTI क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार करते देखा गया. क्रूड में तेजी का असर यह हो रहा है कि देश की सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.
मई के बाद से तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, इसका असर यह हो रहा है कि कंपनियों का मार्जिन पूरी तरह से निगेटिव हो चुका है. ऐसे में देश के अंदर एक बार फिर से महंगाई बढ़ने और रुपये पर दबाव आने का खतरा मंडराने लगा है. एनालिस्ट के अनुसार तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 23 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है. इतना ही नहीं, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर भी तेल कंपनियों को करीब 200 रुपये प्रति सिलेंडर का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
लंबे समय से रिटेल कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं होने से कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन पूरी तरह से निगेटिव में चला गया है. क्रूड ऑयल के दाम में लगातार तेजी का कारण वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच जारी खींचतान है. इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता पैदा कर दी है. ओपेक प्लस (Opec+) देशों की तरफ से प्रोडक्शन लिमिटेड रखने के फैसले से भी क्रूड ऑयल के दाम हायर लेवल पर बने हुए हैं.
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आयात करता है. क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ता है. आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जुलाई के बीच देश का तेल आयात बिल 56 प्रतिशत बढ़कर 63.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ा और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ गया.
कच्चे तेल की कीमत में इजाफे का असर केवल तेल के दाम तक ही सीमित नहीं रहेगा. इससे विमानन, टायर, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स और एफएमसीजी कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है. माल ढुलाई और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे. इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और देश में रिटेल इंफ्लेशन भी बढ़ सकता है. क्रूड में तेजी से रिजर्व बैंक की पॉलिसी को बड़ा झटका लग सकता है. जानकारों का मानना है यदि क्रूड के दाम लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर बने रहे तो महंगाई कंट्रोल से बाहर हो सकती है.
इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल (Crude Oil) के दाम फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए है. इसके बावजूद देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दामों में आई गिरावट के बाद आम जनता को पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक बाजार में फिर से आई जबरदस्त तेजी ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की कंट्रोल पॉलिसी के तहत ग्राहकों को राहत देने के लिए दाम को स्थिर रखा गया है. ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर पर बना हुआ है.