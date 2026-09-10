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पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹23 लीटर का नुकसान, क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार; क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल

Petrol-Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 23 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है. घरेलू ग्राहकों पर इस तेजी का क्या असर होगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 10, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:24 AM IST
पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹23 लीटर का नुकसान, क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार; क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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