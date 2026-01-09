Gabion Technologies IPO: 826 गुना का बंपर सब्सक्रिप्शन, शेयरों का हो गया अलॉटमेंट, आपको मिले या नहीं; Direct Link से ऐसे करें चेक

Gabion Technologies IPO allotment status: प्राइमरी बाजार में Gabion Technologies IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 6 जनवरी के 8 जनवरी 2026 तक खुला. इस आईपीओ के जरिए Gabion Technologies India करीब 29 करोड़ रुपये जुटा रही है. इसके लिए प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये के बीच तय किया गया था. इसके एक लॉट साइज में 1600 शेयर रहे हैं. बाजार में इस आईपीओ को निवेशकों का बंपर सपोर्ट मिला है और यह आईपीओ 826 गुना सब्सक्राइब हुआ है. आज पात्र निवेशकों को इसके शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है. आइए जानते हैं कि आपको इसके शेयरों को अलॉटमेंट हुआ है या नहीं. मतलब कि आपको ये शेयर मिले हैं या नहीं मिले हैं.

Gabion Technologies IPO registrar

Gabion Technologies IPO का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Kfin Tech Ltd.) है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप शेयरों का अलॉटमेंट स्टेट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट से भी शेयरों का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Gabion Technologies IPO allotment status

सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं.

अब आप PO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Gabion Technologies India Ltd. का नाम सेलेक्ट करें.

अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें.

इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.

सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं.

अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.

उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Gabion Technologies India Ltd. का नाम सेलेक्ट करें.

अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें.

उसके बाद सर्च पर क्लिक करें.

Gabion Technologies IPO Subscription Details

Gabion Technologies IPO Subscription Details की बात करें तो इसे निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है. पहले दिन इस आईपीओ के 61 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया. दूसरे दिन 209 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ. वहीं तीसरे और आखिरी दिन करीब 826 गुना सब्सक्राइब हुआ.

Gabion Technologies IPO Refund

जिसे भी Gabion Technologies IPO के शेयरों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके पैसे 12 जनवरी 2026 तक रिफंड हो सकते हैं. 10 और 11 जनवरी को शनिवार और रविवार होने की वजह से बाजार बंद होता है.

Gabion Technologies IPO Credit of Shares

जिसको Gabion Technologies IPO के शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है, उन्हें इस कंपनी के शेयर 12 जनवरी 2026 को डीमेट खाते में मिल सकते हैं.

Gabion Technologies IPO Listing Date

बाजार में Gabion Technologies IPO के शेयरों की लिस्टिंग 13 जनवरी 2026 को हो सकती है.

Gabion Technologies India के बारे में

फरवरी 2008 में आई गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड स्टील गैबियन का निर्माण करती है. यह ग्लोबल स्तर पर जियोसिंथेटिक्स (geosynthetics), भू-तकनीकी इंजीनियरिंग (geotechnical engineering) और भू-सुधार सेवाएं प्रदान करती है.

