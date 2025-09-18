रियल-मनी गेमिंग पर बैन के बाद छंटनी की मार, अब ये कंपनी 120 कर्मचारियों को निकालेगी
रियल मनी गेमिंग पर लगे बैन का असर अब गेमिंग कंपनियों पर दिखने लगा है. रियल मनी गेमिंग कंपनी Gameskraft ने रीस्ट्रक्चरिंग के तहत लगभग 120 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. बता दें ये छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब कंपनी एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले में उलझी हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:25 PM IST
Real-money gaming ban: रियल मनी गेमिंग पर लगे बैन का असर अब गेमिंग कंपनियों पर दिखने लगा है. रियल मनी गेमिंग कंपनी Gameskraft ने रीस्ट्रक्चरिंग के तहत लगभग 120 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है.  बता दें ये छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब कंपनी एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले में उलझी हुई है. कंपनी के पूर्व CFO रमेश प्रभु पर 270 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का आरोप है.

ऑनलाइन गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट ने गुरुवार को कहा कि वो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद नए आउटलुक पर काम करते हुए 120 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है.

छंटनी की मार

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर एक नया कानून पास किया है. गेम्सक्राफ्ट के मुताबिक, ये फैसला पूरी तरह से बदलते सरकारी नियमों और रियल मनी गेम्स पर लगे प्रतिबंधों के कारण लिया गया है. देश की कई बड़ी गेमिंग कंपनियां जैसे कि A23 Rummy, Zupee, MPL और बाजी गेम्स भी इस बैन के चलते भारी छंटनी कर चुकी हैं. A23 Rummy ने 500 से अधिक कर्मचारियों को निकाला है.

यह भी पढ़ें : रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, Dream11 और MPL सहित कई स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर

 

कर्मचारियों की मदद

गेम्सक्राफ्ट ने ये भी कहा कि वो सभी प्रभावित कर्मचारियों के साथ उनके रोजगार  एग्रीमेंट्स के मुताबिक खड़ा रहेगा.  ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मार्च 2026 तक या कर्मचारी को नई नौकरी मिलने तक सक्रिय रहेगा. कर्मचारी आपने ग्रुप योजना को व्यक्तिगत योजना में भी बदल सकते हैं और आश्रित माता-पिता कवरेज वाले लोग इसे निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं.

कब लागू हुआ ऑनलाइन गेमिंग कानून

लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को  प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पेश किया गया और उसी दिन पास भी हो गया. राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी. 

22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ये बिल अब कानून बन चुका है, जिसे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा.

