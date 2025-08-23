Central Govt Employees Salary in Advance: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार को में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र और केरल में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला किया गया है. दोनों राज्‍यों में गणपति और ओणम फेस्‍ट‍िवल के कारण अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन हर बार से जल्दी दे दी जाएगी. दरअसल, हर बार महीने के आख‍िर में कर्मचार‍ियों के अकाउंट में सैलरी और पेंशन का पैसा आता है. लेक‍िन इस महीने गणपत‍ि पूजा 27 अगस्‍त से शुरू है. ऐसे में दोनों राज्‍यों के कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को पहले ही पैसा म‍िल जाएगा.

25 और 26 अगस्‍त को खाते में आ जाएगा पैसा

सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि महाराष्‍ट्र में गणपति उत्सव से पहले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अगस्त 2025 की सैलरी 26 अगस्त (मंगलवार) को ही मिल जाएगी. इसमें ड‍िफेंस, पोस्‍टल सर्व‍िस और टेलीकॉम ड‍िपार्टमेंट के कर्मचारी शाम‍िल हैं. साल 2025 में गणेश चतुर्थी (Ganapati festival) 27 अगस्त को है. वित्त मंत्रालय की तरफ से 22 अगस्त 2025 को एक ऑफ‍िस मेमोरेंडम जारी क‍िया गया है. इसमें कहा गया है कि गणपति पूजा को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में सभी केंद्रीय कर्मचारियों (जिनमें ड‍िफेंस, पोस्‍टल सर्व‍िस और टेलीकॉम व‍िभाग कर्मचारी शामिल हैं) को अगस्त 2025 की सैलरी 26 अगस्त (मंगलवार) को ही दी जानी चाह‍िए.

क‍िस व‍िभाग के कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा पैसा

इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि ओणम फेस्‍ट‍िवल से पहले केरल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त 2025 की सैलरी 25 अगस्त (सोमवार) को ही मिल जाएगी. इसमें भी ड‍िफेंस और टेलीकॉम ड‍िपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं. आरबीआई (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में ओणम का त्योहार 4 और 5 सितंबर को मनाया जाएगा. 21 अगस्त 2025 को फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी ज्ञापन में कहा गया क‍ि ओणम के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है कि केरल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों (ड‍िफेंस, पोस्‍टल सर्व‍िस और टेलीकॉम व‍िभाग) को अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन 25 अगस्त को दी जाएगी.

आरबीआई को इस बारे में दी गई जानकारी

केरल में केंद्र सरकार के इंडस्‍ट्र‍ियल कर्मचारियों को भी ऊपर बतायी गई तारीख पर ही उनकी सैलरी जल्दी मिल जाएगी. मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि यह सैलरी और पेंशन एडवांस पेमेंट माना जाएगा, जिसका बाद में पूरा हिसाब-किताब किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा यह पेमेंट एडवांस पेमेंट है और हर कर्मचारी या पेंशनर के पूरे महीने के वेतन / पेंशन के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है. मंत्रालय की तरफ से आरबीआई (RBI) से कहा गया है क‍ि वह केरल और महाराष्ट्र के सभी बैंकों की भुगतान शाखाओं (paying branches) को इस निर्देश की जानकारी तुरंत दें.