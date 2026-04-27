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Hindi Newsबिजनेस14 घंटे का सफर 6 घंटे में, 120 KMH की रफ्तार से दौड़ेगी कार, गंगा एक्सप्रेसवे से किन शहरों को फायदा, कितना लगेगा टोल टैक्स? सब जानिए

14 घंटे का सफर 6 घंटे में, 120 KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी कार, गंगा एक्सप्रेसवे से किन शहरों को फायदा, कितना लगेगा टोल टैक्स? सब जानिए

Ganga Expressway Toll Plaza:   6 लेन वाले 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की शुरुआत 29 अप्रैल से हो जाएगी, जब पीएम मोदी इसे देश को सौंपेगे. जिस सफर के पूरा करने में पहले 14 घंटे लगते थे, अब वो 6 घंटे में पूरा होगा. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 27, 2026, 12:14 PM IST
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14 घंटे का सफर 6 घंटे में, 120 KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी कार, गंगा एक्सप्रेसवे से किन शहरों को फायदा, कितना लगेगा टोल टैक्स? सब जानिए

Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश को एक और नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है. 6 लेन वाले 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी 29 अप्रैल को देश को सौंपेंगे. इस एक्सप्रेसवे ने मेरठ से प्रयागराज की दूरी को  14 घंटे से घटाकर 6 से 7 घंटे कर दिया है. 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती आपकी कार 6 घंटे में यूपी के एक सिरे से दूसरे सिरे को नाप लेगी. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर डेवलप किया है.  

गंगा एक्सप्रेसवे से कौन-कौन से शहरों को फायदा ? 

उत्तर प्रदेश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से 12 जिले, 519 गांवों को कनेक्ट किया गया है.  मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से बीच का सफर तेज और आसान हो जाएगा.36500 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेस को बनाने में साढ़े 4 से 5 साल का वक्त लग गया.  

120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी कार 

इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे की है. सफर के दौरान आपको रास्ते में पेट्रोल पंप, ढाबे, EV चार्जिंग स्टेशन जैसी तमाम सुविधाएं हैं. एक्सप्रेसवे पर 28 फ्लाईओवर, 381 अंडरपास, 126 छोटे ब्रिज बनाए गए हैं.  सहारनपुर के पास 3.5 km का लंबा रनवे बनाया गया है, जहां से फ्लाटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं. 

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किस कंपनी ने बनाया है गंगा एक्सप्रेसवे  

एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है. अडानी समूह (Adani Group) और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर (IRB Infrastructure) को इसकी जिम्मेदारी मिली. अडानी एंटरप्राइजेज ने करीब 464 किलोमीटर का निर्माण किया है. यह एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे , यमुना एक्सप्रेसवे  और नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है.  

गंगा एक्सप्रेस पर कितना लगेगा टोल टैक्स 

गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण पर आई लागत की भरपाई 30 सालों में टोल वसूली के माध्यम से की जाएगी. मेरठ से प्रयागराज तक के सफर के दौरान आपको 14 जगहों पर टोल टैक्स देना होगा. अगर आप मेरठ से प्रयागराज तक जाते हैं तो कार के लिए 1515 रुपये का टोल टैक्स देना होगा. इसी तरह से बस-ट्रक के लिए 2405 रुपये, हैवी ट्रक से 4880 रुपये टोल टैक्स वसूला जाएगा. मेरठ और प्रयागराज के बीच दो टोल प्लाजा बनाए गए हैं, बाकी रास्ते में 12 टोल प्लाजा एग्जिट पर बने हैं.इस एक्सप्रेसवे पर बाइक, स्कूटी लेकर जाना मना है ,अगर पकड़े गए तो 20 हजार रुपये तक का जुर्माना है.  AI बेस्ड टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जहां आपको रुकने की जरूरत नहीं है. इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है. 1 मई से टोल कलेक्शन शुरू कर दिया जाएगा.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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