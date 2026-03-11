Advertisement
कतर में LNG प्रोडक्‍शन ठप, यूरोप-एश‍िया में गैस की जंग; दाम में तेजी से बाजार में हाहाकार

Qatar LNG Production Halt: ईरानी ड्रोन हमलों के बाद कतर की दुन‍िया में सबसे बड़ी एलएनजी एक्‍सपोर्ट फैस‍िल‍िटी 'रास लफ्फान' का प्रोडक्‍शन पूरी तरह बंद हो गया है. होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों का आवागमन नहीं होने से दुनिया की 20 फीसदी LNG सप्लाई कम हो गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:29 AM IST
LNG Production in Ras Laffan: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग ने ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट को ह‍िलाकर रख द‍िया है. इसका सबसे ज्‍यादा असर ल‍िक्‍व‍िफायड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई पर पड़ा है. जंग शुरू होने के बाद एलएनजी के जो जहाज यूरोप की तरफ जा रहे थे, उनका एश‍िया की तरफ डायवर्ट कर द‍िया गया है. इतना ही नहीं कतर में दुन‍िया की सबसे बड़ी एलएनजी एक्‍सपोर्ट फैस‍िल‍िटी रास लफ्फान पर ईरानी ड्रोन हमलों के बाद प्रोडक्‍शन पूरी तरह बंद हो गया है. होर्मुज स्‍ट्रेट में भी जहाजों का आवागमन रुक गया, जिससे दुनिया की 20 फीसदी LNG सप्लाई कम हो गई.

एलएनजी सप्‍लाई में द‍िक्‍कत से दाम में तेजी

इन सब घटनाक्रम के बीच यूरोप और एशिया में एलएनजी (LNG) सप्‍लाई में द‍िक्‍कत हो रही है और दाम आसमान छू रहे हैं. दोनों ही इलाकों में एनर्जी ऊर्जा संकट लगातार गहरा रहा है. कतर की रास लफ्फान फैस‍िल‍िटी से दुनियाभर में सबसे ज्‍यादा LNG एक्सपोर्ट क‍िया जाता है. ईरानी हमलों के बाद कतर एनर्जी की तरफ से प्रोडक्‍शन रोक द‍िया गया है और फोर्स मेज्‍योर घोषित क‍िया गया है. अबू धाबी का छोटा प्लांट भी इससे प्रभावित है. हर दिन करीब तीन कतरी LNG कार्गो बाजार से हट रहे हैं. यह कुल ग्‍लोबल LNG सप्लाई का 20 प्रत‍िशत है.

होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित

होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से जहाजों का आवागमन पूरी तरह से बंद है, ज‍िससे सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है. जानकारों का कहना है कि यद‍ि यही स्थिति महीनों तक चली तो ग्‍लोबल मार्केट में LNG की भारी द‍िक्‍कत हो जाएगी. शिप ट्रैक‍िंग डेटा से यह सामने आया है क‍ि जंग शुरू होने के बाद यूरोप जा रहे कम से कम आठ एलएनजी कार्गो को एशिया की तरफ से मोड़ दिया गया है. यह ट्रेंड तेज हो रहा है. यूरोप में सर्द‍ियों के बाद स्टोरेज टैंक लगभग खाली हो गए हैं, उन्हें भरने की जरूरत है.

ग्‍लोबल एलएनजी इम्पोर्ट में 26 फीसदी की ग‍िरावट

एशिया में गर्मी बढ़ने से एयर कंडीशनिंग का यूज बढ़ेगा. दोनों इलाकों में स्पेयर सप्लाई तेजी से खत्म हो रही है, जिससे कॉम्‍पटीशन बढ़ गया और दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. पिछले हफ्ते ग्‍लोबल एलएनजी इम्पोर्ट में 26 फीसदी की ग‍िरावट आई, जबकि सप्लाई 16 फीसदी घटी. यूरोप में TTF गैस के दाम 50 फीसदी से ज्यादा बढ़कर तीन साल के हाई लेवल पर पहुंच गए. एशिया में स्पॉट मार्केट पर कीमतें भी रिकॉर्ड लेवल पर हैं. भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देश स्पॉट मार्केट से LNG खरीदने की कोशिश में हैं. लेकिन कई टेंडर बिना अवॉर्ड के रह गए क्योंकि सेलर नहीं मिल रहे या दाम बहुत ज्यादा हैं. इससे महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

अमेरिका फुल कैप‍िस‍िटी के साथ काम कर रहा

दुनिया का सबसे बड़ा LNG उत्पादक अमेरिका फुल कैप‍िस‍िटी के साथ काम कर रहा है. लेक‍िन उसकी सप्‍लाई से इस कमी को पूरा क‍िये जाने की उम्‍मीद कम है. वहां पर कई नए प्लांट बन रहे हैं, लेक‍िन इनसे सप्‍लाई धीरे-धीरे बढ़ेगी. ऑस्ट्रेलिया भी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है. रिस्टाड एनर्जी के एनालिस्ट मैथ्यू उटिंग का कहना है यद‍ि यही स्थिति गर्मियों तक चली तो ऑप्‍शनल सोर्स से दुनिया की जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी.

मॉर्गन स्टेनली और राबोबैंक के एनालिस्टों का कहना है क‍ि पहले 2026 में 6-8 मिलियन टन एक्‍स्‍ट्रा सप्लाई की उम्मीद थी, लेकिन अब हर हफ्ते कतरी प्रोडक्‍शन बंद रहने से डेढ़ मिलियन टन की कमी आ रही है. पांच हफ्तों में बाजार डेफिसिट में चला जाएगा. कतर एनर्जी की तरफ से बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को टाल द‍िया गया है, जिससे 2026 में भी सप्लाई पर असर बना रहेगा. यह स‍िचुएशन ग्‍लोबल एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी के ल‍िये बड़ा खतरा है. इससे दाम लंबे समय तक अपने हाई लेवल पर बने रह सकते हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

