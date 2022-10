Gautam Adani Love Story: पहली नजर में पत्नी को पसंद नहीं आए थे गौतम अडानी, फिर ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

Gautam Adani-Priti Adani Love Story: दुनिया के सबसे अमीरों में से एक गौतम अडानी (Gautam Adani) ने अपने बिजनेस सेंस से दुनियाभर में अपना लोहा मनवाया है और उनकी कुल संपत्ति 13 हजार करोड़ डॉलर यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. गौतम अडानी ने पिछले 2 साल में काफी तरक्की की है और कई बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी दौलत के मालिक होने के बावजूद गौतम अडानी का रहन-सहन और लाइफस्टाइल काफी सिंपल है.

गौतम अडानी की लव स्टोरी भी है काफी सिंपल

गौतम अडानी (Gautam Adani) की लाइफस्टाइल की तरह उनकी लव स्टोरी भी काफी सिंपल है और इसका खुलासा आरएन भास्कर की किताब 'Gautam Adani: Reimagining Business in India' में हुआ है. किताब में गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी (Priti Adani) की कहानी बताई गई है.

प्रीति अडानी को पसंद नहीं थे गौतम अडानी

आरएन भास्कर की किताब से खुलासा हुआ है कि प्रीति अडानी (Priti Adani) को गौतम अडानी (Gautam Adani) पहली नजर में पसंद नहीं आए थे. दरअसल, प्रीति के पिता सेवंतीलाल ने उनके लिए गौतम अडानी को पसंद किया था और उस समय तक उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था, जबकि प्रीति डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थीं. उस समय प्रीति को गौतम अडानी पसंद नहीं आए थे और उन्हें लगा था कि वह उनके लिए ठीक नहीं हैं.

पिता के समझाने पर प्रीति ने की थी गौतम अडानी से मुलाकात

प्रीति के पिता सेवंतीलाल ने उनको समझाया और बताया कि इंसान की काबिलियत देखी जाती है. इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को गौतम अडानी (Gautam Adani) से मिलने के लिए मनवाया और फिर दोनों की मुलाकात हुई. पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात की और फिर शादी के लिए मान गए. इसके बाद 1 मई 1986 को प्रीति और गौतम अडानी की शादी हो गई.

शादी के बाद ऐसी थी गौतम अडानी और प्रीति की लाइफ

शादी के बाद प्रीति अडानी (Priti Adani) और गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए समय काफी मुश्किल था, क्योंकि गौतम अडानी को काम के सिलसिले में काफी समय बाहर रहना पड़ता था. हालांकि, उन्हें जब भी टाइम मिलता था वो इसे अपनी पत्नी और परिवार के साथ बिताते थे. आरएन भास्कर की किताब के अनुसार, प्रीति बताती हैं कि गौतम को अपने काम को खत्म कर घर पर पूरी तरह समय देना आता था.

प्रीति और गौतम अडानी का 36 सालों का साथ

प्रीति अडानी (Priti Adani) और गौतम अडानी (Gautam Adani) की शादी के 36 साल पूरे हो गए हैं और आज भी दोनों के बीच उतना ही प्यार है. हाल ही में गौतम अडानी के 60वें जन्मदिन पर उनकी एक पुरानी फोटो ट्विटर पर शेयर की थी और लिखा था, '36 साल से अधिक समय पहले मैंने अपना करियर छोड़ दिया और गौतम अडानी के साथ एक नई यात्रा शुरू की. आज, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो उस व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान और गर्व होता है. उनके 60वें जन्मदिन पर मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी सपनों को साकार करने के लिए प्रार्थना करती हूं.'

More than 36 years back, I put aside my career and began a new journey with @gautam_adani. Today, when I look back, it is only with immense respect & pride for the person he is. On his 60th b'day, I pray for his good health and for him to realize all his dreams. pic.twitter.com/2uekSHO17m

— Priti Adani (@AdaniPriti) June 24, 2022