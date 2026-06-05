GDP का कद बड़ा, पर पैथोलॉजी टेस्ट बाकी: भारत की अर्थव्यवस्था के 10 सवाल

India GDP Growth: किसी बीमार का इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं देखता. वह खून, पेशाब, एक्स-रे, ईसीजी सब जांचता है. बिना जांच के किसी को स्वस्थ घोषित करना चिकित्सा नहीं, लापरवाही है. ठीक यही फॉर्मूला इकोनॉमी पर भी लागू होता है. उसका मूल्यांकन नारों और भाषणों से नहीं, जमीनी सूचकों से होना चाहिए. आईएमएफ (IMF) के अप्रैल 2026 के वर्ल्‍ड इकोनॉम‍िक आउटलुक (World Economic Outlook) के अनुसार भारत की नॉम‍िनल जीडीपी (Nominal GDP) करीब 4.15 ट्रिलियन डॉलर है. इस बेस पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है.

पब्‍ल‍िक प्राइवेट पार्टनरश‍िप (PPP) में भारत तीसरे नंबर पर बताया जाता है, यह उपलब्धि है. सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बढ़ गए हैं, UPI ने दुनिया का ध्‍यान अपनी तरफ खींचा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जवान हुआ है. लेकिन सवाल वहीं डॉक्टर वाला है, अगर रिपोर्ट इतनी अच्छी है, तो मरीज को कमजोरी क्यों लग रही है?

1. FDI की रफ्तार धीमी क्यों?

अगर भारत दुनिया की टॉप-6 अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा बाजार है, तो विदेशी निवेश और तेज क्यों नहीं? वैश्‍व‍िक कंपनियां भारत को बाजार मानती हैं, पर उत्पादन का ग्‍लोबल केंद्र बनाने में हिचकती हैं. चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया में जितना निवेश जा रहा है, उतना यहां क्यों नहीं?

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2. रुपया दबाव में क्यों?

मजबूत इकोनॉमी की मुद्रा स्थिर होती है. 2026 में भी रुपया डॉलर के मुकाबले 86-87 के आसपास डगमगा रहा है. लगातार कमजोरी यह संकेत है कि कुछ बुनियादी चुनौतियां अब भी बाकी हैं.

3. GDP बढ़ी, रोजगार क्यों नहीं?

करोड़ों युवा हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पर सम्मानजनक नौकरी के लिए भटक रहे हैं. SSC, रेलवे, बैंक की भर्ती सालों लटकती है. 12 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं. GDP बढ़ रही है, पर रोजगार उस रेश्‍यो में नहीं. इकोनॉम‍िस्‍ट इसे इसे 'जॉबलेस ग्रोथ' कहते हैं.

4. क्‍यों बना हुआ है व्यापार घाटा?

भारत का आयात निर्यात से लगातार ज्यादा है. कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना - निर्भरता बनी हुई है. स्वस्थ अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा इतना लंबा नहीं चलता. मतलब हम खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे हैं.

5. किसान को दाम क्यों नहीं मिल रहा?

देश की आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, पर योगदान GDP का 18% ही है. हर साल प्याज, गेहूं, चावल पर निर्यात रोक लग जाती है. अगर उत्पादन सरप्लस है तो किसान को MSP से ऊपर बाजार भाव क्यों नहीं मिलता? लागत और दाम के बीच वो पिस रहा है.

6. शिक्षा व‍िश्‍वस्तरीय क्यों नहीं?

हर साल लाखों युवा ग्रेजुएशन करते हैं, पर QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 की टॉप-100 में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु के अलावा नाम कम हैं. रिसर्च, पेटेंट, इनोवेशन में हम अभी पीछे हैं. डिग्री मिल रही है, पर हुनर और नौकरी के बीच खाई नहीं पट रही.

7. प्रदूषण संकट क्यों बढ़ रहा?

अगर विकास संतुलित है तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारतीय शहरों का बहुमत क्यों? दिल्ली, कानपुर, मुंबई की हवा AQI 400 पार जाती है. NITI Aayog कहता है 2030 तक 21 शहर "जीरो वॉटर डे" के खतरे में होंगे. स्वस्थ विकास में सांस लेना दवा नहीं बनता.

8. नदियां साफ क्यों नहीं?

नदी स्वच्छता पर हजारों करोड़ खर्च हुए, पर गंगा, यमुना सहित कई नदियों की स्थिति अब भी चिंताजनक है. दुनिया की सबसे साफ नदियों की लिस्ट में नहीं, पर गंदी नदियों की लिस्ट में नाम बार-बार आता है. विकास का मतलब केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, प्राकृतिक संसाधन बचाना भी है.

9. वैश्विक सूचकांक में औसत प्रदर्शन क्यों?

मानव विकास सूचकांक, भुखमरी सूचकांक, शिक्षा-स्वास्थ्य के कई अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति औसत ही रहती है. अगर आर्थिक विकास व्यापक है तो उसका असर इन क्षेत्रों में भी दिखना चाहिए.

10. नीति स्थिरता और कर्ज पर सवाल क्यों?

सरकारी योजनाओं, नियमों, पोर्टल के नाम बार-बार बदलते हैं. उद्योग जगत "पॉलिसी स्थिरता" मांगता है. साथ ही विकास परियोजनाओं के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है. अगर माहौल इतना अनुकूल है तो विश्व बैंक से लोन लेने में भारत टॉप पर क्यों है?

सबसे बड़ी चुनौती: धृतराष्ट्र वाली मानसिकता

इन सवालों का मकसद देश को बदनाम करना नहीं है. मकसद बीमारी पहचानना है. महाभारत का धृतराष्ट्र इसलिए आलोचना का पात्र बना क्योंकि उसने अपने पक्ष की कमियां देखने से इनकार कर दिया था.

आज बेरोजगारी बोलो तो 'राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट' मांगा जाता है. महंगाई पर सवाल उठाओ तो '2013 के आंकड़े' सामने आ जाते हैं. शिक्षा-स्वास्थ्य की कमी बोलो तो '5G और बुलेट ट्रेन' गिना दिए जाते हैं.

जो बीमारी को बीमारी मानने से इनकार कर दे, वो इलाज की पहली शर्त खत्म कर देता है. सत्ता का काम आईना दिखाना है, नशा पिलाना नहीं. जनता का काम ताली बजाना नहीं, सवाल पूछना है.

निष्कर्ष: आंकड़ों की आरती नहीं, हकीकत की जांच

GDP बढ़ना अच्छी खबर है. इसका स्वागत होना चाहिए. पर देश की तरक्की सिर्फ ट्रिलियन डॉलर और रैंकिंग से नहीं मापी जाती. असली पैमाना यही है क‍ि आम आदमी कितना सुरक्षित है? युवा को रोजगार मिला या नहीं? किसान को लागत से ऊपर दाम मिला या नहीं? शिक्षा-स्वास्थ्य सुलभ और गुणवत्तापूर्ण है या नहीं? न्याय व्यवस्था तेज और निष्पक्ष है या नहीं?

आंकड़े झूठ नहीं बोलते, पर पूरी कहानी भी नहीं बताते. पूरी कहानी उस किसान के खेत में है जो लागत और दाम के बीच पिस रहा है. उस युवा की आंखों में है जो डिग्री लेकर नौकरी का इंतजार कर रहा है. उस मजदूर की जेब में है जिसकी आय महंगाई के सामने छोटी पड़ जाती है.

GDP की रिपोर्ट अच्छी हो सकती है, पर रोजगार, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, निवेश और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट भी उतनी ही जरूरी है. आंकड़े बड़े हैं, विवाद नहीं. मगर सवाल भी बड़े हैं.

जब तक इनके ईमानदार जवाब नहीं मिलते, 'सब ठीक है' का दावा आर्थिक निष्कर्ष नहीं, सिर्फ राजनीतिक नारा रहेगा. मुल्कों की तरक्की आंकड़ों की सजावट से नहीं, हकीकत का सामना करने के जज्बे से होती है. सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: ये लेखक के निजी व‍िचार हैं.)