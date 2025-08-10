सबसे ज्यादा मजदूरी करेंगे Gen Z और इस जनरेशन के लोग! नौकरियों से जुड़ी रिपोर्ट ने उड़ाए होश
नौजवानों में नौकरी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है. बताया गया कि Gen Z और Millennials ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 03:54 PM IST
Gen Z और Millennials को लेकर एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है इन दोनों समूह के के लोग सबसे ज्यादा नीली कॉलर (मजदूरी वाले) की नौकरी करनी पड़ेगी. रिपोर्ट में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं. बताया गया कि 2024 और 2025 में ये दोनों समूह कुल नौकरी आवेदन का 65 प्रतिशत हिस्सा रहे.

20-23 साल के युवा तलाश रहे ज्यादा नौकरी

WorkIndia की रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन करने वालों में 20-23 साल के नौजवान की तादाद ज्यादा देखी गई है. जबकि यही आंकड़ा पिछले साल 50.7 फीसद था. रिपोर्ट में बताया गया कि नए युवा ग्रेजुएट होते हैं और फिर नौकरी की तलाश करते हैं. जिससे आवेदन में ज्यादा तेजी देखी गई है.  जबकि कम पढ़े लिखे उम्मीदवार जो कक्षा 10 से भी कम पढ़े हैं, उनके आवेदन 37.4 फीसद ज्यादा आए हैं. जो दिखाता है कि नौकरी की ख्वाहिश अब हर शिक्षा स्तर के लोगों में बढ़ रही है. ‘लेबरर’ (मजदूर) की नौकरियों में आवेदन 98 प्रतिशत बढ़े हैं, खासकर 20-23 साल के युवाओं में ये इजाफा 136 फीसद रही.

महिलाओं को लेकर क्या कहती है यह रिपोर्ट

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि युवा पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने करियर की शुरुआत में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन 27-29 साल की उम्र में महिलाओं के आवेदन में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, जबकि इसी उम्र में पुरुषों के आवेदन में इजाफा हुआ है. इसका मतलब है कि इस उम्र में महिलाओं के करियर में कुछ बाधाएं आ रही हैं.

कौन होते हैं Millennials और Gen Z?

Millennials वो लोग हैं जो 1980 के दशक के शुरुआत से लेकर 1990 के मध्य तक पैदा हुए हैं, जबकि Gen Z वे हैं जो 1990 के मध्य से 2010 के शुरुआत तक पैदा हुए. इन्हीं दोनों ग्रुप को लेकर पब्लिश हुई यह रिपोर्ट जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक 111.71 मिलियन नौकरी चाहने वालों के डेटा पर आधारित है और यह आंकड़े WorkIndia नाम के जॉब प्लेटफॉर्म से आए हैं. 

किन जगहों से ज्यादा आ रहे आवेदन

अब अगर रिपोर्ट में यह देखें कि इन नौकरियों के लिए आवेदन करे वाले किन शहरों से आ रहे हैं तो टियर-4 (छोटे शहरों) से नौकरी के लिए आवेदन में 54.9 फीसद का इजाफा हुआ है, जो दिखाता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है और लोग अपने नजदीकी क्षेत्रों में ही बेहतर करियर की तलाश कर रहे हैं.

रिपोर्ट में साफ दिखाई देता है कि किस तरह युवाओं में लचीलापन दिखाई दे रहा, क्योंकि अब नौजवान नौकरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तैयार हैं. 

 

Gen Z और Millennials: नौकरी आवेदन रिपोर्ट

2024-25 में कुल नौकरी आवेदनों में हिस्सा

65%
Gen Z और Millennials कुल आवेदन का 65% हिस्सा हैं.

20-23 वर्ष के युवाओं का आवेदन वृद्धि

136%
20-23 साल के युवाओं में मजदूरी वाली नौकरियों के लिए आवेदन में 136% वृद्धि.

कम पढ़े-लिखे (कक्षा 10 से नीचे) आवेदकों का इजाफा

37.4%
कम पढ़े-लिखे उम्मीदवारों के आवेदन में 37.4% की बढ़ोतरी.

टियर-4 शहरों से आवेदन में वृद्धि

54.9%
टियर-4 छोटे शहरों से नौकरी के लिए आवेदन में 54.9% इजाफा.

महिलाओं और पुरुषों के आवेदन में अंतर

27-29 वर्ष की उम्र में महिलाओं के आवेदन में कमी, जबकि पुरुषों के आवेदन में वृद्धि। महिलाओं के करियर में इस उम्र में बाधाएं दिखाई देती हैं.
