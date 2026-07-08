Credit Card Demand in Gen Z: देश के युवाओं के बीच इन दिनों क्रेडिट कार्ड का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. इसके साथ ही लोन लेने की उनकी आदतें भी तेजी से बदल रही हैं. ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) की रिपोर्ट के अनुसार 'जेन-जी' (Gen Z) अपने पहले क्रेडिट कार्ड का यूज बिल चुकाने या शॉपिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इसे लोन के बड़े सफर की शुरुआत मान रहे हैं. देश में पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वाले कस्टमर अब ज्यादातर युवा हैं. मार्च 2026 तक पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वाले यूथ (30 साल या उससे कम) की हिस्सेदारी बढ़कर 50% पर पहुंच गई. मार्च 2022 में यह आंकड़ा 43% पर था.
इसी तरह, छोटे शहरों और ग्रामीण बाजार के ग्राहकों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 फीसदी हो गई. रिपोर्ट में चौंकाने वाला यह आंकड़ा भी सामने आया कि 69 प्रतिशत जेन-जी (Gen Z) कस्टमर पहला क्रेडिट कार्ड मिलने के महज 12 महीने के अंदर ही दूसरा अनसिक्योर लोन (unsecured loan) ले लेते हैं. युवाओं के इस रवैये से साफ है कि वे बहुत कम उम्र में क्रेडिट मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं.
यदि मिलेनियल्स (Millennials) से तुलना करें तो आज का युवाओं कर्ज लेने में ज्यादा विश्वास कर रहा है. 2018 में पहला क्रेडिट कार्ड पाने वाले मिलेनियल्स में से केवल 55 प्रतिशत ने ही अगले एक साल में दूसरा लोन लिया था. लेकिन जेन-जी में यह आंकड़ा बढ़कर 69 प्रतिशत पहुंच गया है. आज का युवा जब बैंकिंग सिस्टम में कदम रखता है तो वह पहले से ही मजबूत फाइनेंशियल प्रोफाइल और कुछ पुराने लोन रिकॉर्ड के साथ आते हैं. इससे बैंकों के लिए उन्हें नया लोन देना आसान हो जाता है.
बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम का दायरा बड़े महानगरों से निकलकर देश के छोटे कस्बों तक पहुंच चुका है. रिपोर्ट के अनुसार नया क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोगों में से करीब 50 प्रतिशत कंज्यूमर 30 साल या उससे कम उम्र वाले हैं. इसके अलावा, सेमी-अर्बर (semi-urban) और गांव के बाजार से आने वाले कार्डहोल्डर्स की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई. आज की युवा पीढ़ी पुराने भाई-बहनों (मिलेनियल्स) के मुकाबले ज्यादा समझदार और अनुभवी कर्जदार साबित हो रही है.
नए कार्ड होल्डर्स में से 57 प्रतिशत युवा ऐसे हैं, जिनके पास कार्ड लेने से पहले ही 24 महीने से ज्यादा का लोन चुकाने का अनुभव था. इतना ही नहीं, पहला क्रेडिट कार्ड लेते समय 31 प्रतिशत जेन-जी यूथ के पास पहले से ही दो या उससे ज्यादा लोन चल रहे थे. इनमें से 23 प्रतिशत युवाओं के पास छोटा पर्सनल लोन और 18 प्रतिशत के पास कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पहले से मौजूद था. इससे पता चलता है कि बैंक अब उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रहा है जो पहले से लोन ले रहे हैं.
आज युवा क्रेडिट कार्ड मिलने के शुरुआती दो साल में मिलेनियल्स के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार युवा कस्टमर का यह खर्च किसी त्योहार या सीजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समय के साथ उनकी आदत बन जाती है. कंपनियों के लिए अच्छी बात यह है कि जब ये युवा दूसरा लोन लेते हैं, तो उनमें से 39 प्रतिशत लोग उसी बैंक को चुनते हैं जिसने उन्हें पहला क्रेडिट कार्ड दिया था. हर दो में से एक युवा कार्डहोल्डर एक साल के अंदर दूसरा कार्ड खरीद लेता है.