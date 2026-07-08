Credit Card Demand in Gen Z: देश के युवाओं के बीच इन द‍िनों क्रेडिट कार्ड का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. इसके साथ ही लोन लेने की उनकी आदतें भी तेजी से बदल रही हैं. ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) की रिपोर्ट के अनुसार 'जेन-जी' (Gen Z) अपने पहले क्रेडिट कार्ड का यूज बिल चुकाने या शॉपिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इसे लोन के बड़े सफर की शुरुआत मान रहे हैं. देश में पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वाले कस्‍टमर अब ज्‍यादातर युवा हैं. मार्च 2026 तक पहली बार क्रेड‍िट कार्ड लेने वाले यूथ (30 साल या उससे कम) की हिस्सेदारी बढ़कर 50% पर पहुंच गई. मार्च 2022 में यह आंकड़ा 43% पर था.