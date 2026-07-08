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छोटे शहरों में बढ़ी क्रेड‍िट कार्ड की ड‍िमांड, पहली बार कार्ड लेने वालों में Gen Z की हिस्सेदारी 50% के पार

Credit Card Report: देश के अंदर क्रेड‍िट कार्ड यूजर्स की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट के अनुसार देश में पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वालों में यूथ की आबादी आधी से ज्‍यादा है. गांवों और कस्‍बों में क्रेड‍िट कार्ड का चलन तेजी से बढ़ा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 08, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:39 PM IST
छोटे शहरों में बढ़ी क्रेड‍िट कार्ड की ड‍िमांड, पहली बार कार्ड लेने वालों में Gen Z की हिस्सेदारी 50% के पार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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