Gen Z को चाहिए अच्छी सैलरी, लंबी नौकरी नहीं अब 'फ्लेक्सिबल फ्यूचर' है ट्रेंड, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

GenZ Workplace Blueprint : भारत के युवा प्रोफेशनल्स अब नौकरी चुनते समय सिर्फ 'लॉन्ग टर्म जॉब' नहीं, बल्कि बेहतर वेतन, लचीलापन और काम में उद्देश्य (purpose) को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. रैंडस्टैड इंडिया (Randstad India) की ताजा रिपोर्ट ‘The Gen Z Workplace Blueprint’ के मुताबिक, नई पीढ़ी यानी जेनरेशन Z (1997 से 2007 के बीच जन्मे लोग) वर्कप्लेस के नियम फिर से नए तरीके से लिख रही है. रिपोर्ट कहती है कि ये पीढ़ी वित्तीय सुरक्षा चाहती है, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मूल्यों के साथ तालमेल को भी उतना ही अहम मानती है.
संतुलन है नई प्राथमिकता
रैंडस्टैड की रिपोर्ट के अनुसार, जेन Z के लिए अब बेहतर वेतन, फ्लेक्सिबल घंटे और वर्क-लाइफ बैलेंस पारंपरिक सुविधाओं या अतिरिक्त छुट्टियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि कई युवा प्रोफेशनल्स अब ऐसी नौकरियां चाहते हैं जहां उन्हें विदेश में काम करने या यात्रा करने के अवसर मिलें. ये सर्वे 750 भारतीय प्रतिभागियों पर आधारित है और इसमें वर्क प्रेफरेंसेज, करियर मानसिकता, रिटेंशन फैक्टर्स और AI के प्रति रवैये जैसे विषयों को शामिल किया गया है.
AI को लेकर उत्साह और चिंता
रिपोर्ट के अनुसार, 82% जेन Z पेशेवर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर उत्साहित हैं और 83% लोग इसे अपनी समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं. हालांकि , 44% लोग मानते हैं कि AI लंबे समय में उनकी नौकरी पर असर डाल सकता है- जो पुराने कर्मचारियों की तुलना में कहीं ज्यादा है. साथ ही, 52% जेन Z पेशेवर AI टूल्स के जरिए सीखने और स्किल बढ़ाने में सक्रिय हैं.
‘फुल-टाइम जॉब + साइड हसल’ है नई सोच
रैंडस्टैड डिजिटल इंडिया के प्रबंध निदेशक मिलिंद शाह ने कहा कि जेन Z की बहुसंख्या अब ‘फुल-टाइम जॉब विद अ साइड हसल’ को आदर्श मानती है. उन्होंने कहा, 'जो कंपनियां तकनीकी उत्कृष्टता के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगी, वही अगले दौर के शीर्ष टैलेंट को आकर्षित कर पाएंगी.'
कंपनियों के लिए चेतावनी और अवसर
रैंडस्टैड इंडिया के MD और CEO विश्वनाथ पीएस ने कहा, जो एम्प्लॉयर्स लाइफलॉन्ग लर्निंग, इनक्लूसिव कल्चर और फ्लेक्सिबल पॉलिसीज अपनाएंगे, वे न सिर्फ जेन Z टैलेंट को आकर्षित करेंगे, बल्कि भविष्य के लिए तैयार मजबूत संगठन भी बना पाएंगे.' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के वर्क फोर्स में जेन Z की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में कंपनियों को टैलेंट रणनीति, वर्क कल्चर और एंगेजमेंट मॉडल्स को इस नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालना होगा.